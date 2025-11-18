為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    妻外遇同校男師和解後疑藕斷絲連 人夫舉證不足敗訴

    2025/11/18 18:31 記者王俊忠／台南報導
    Y姓男子控訴某公立高職的楊姓男老師利用學生畢業旅行，深夜進入其妻L女（在同所高職任教）的飯店房間不當交往。因Y男沒有證據，台南地院法官判Y男求償敗訴。（情境照）

    Y姓男子控訴某公立高職的楊姓男老師利用學生畢業旅行，深夜進入其妻L女（在同所高職任教）的飯店房間不當交往。因Y男沒有證據，台南地院法官判Y男求償敗訴。（情境照）

    Y姓人夫指控其任職1所公立高職老師的L姓妻子，與同校楊姓男老師有不倫外遇情，Y男告楊師侵害配偶權後，雙方同意和解，條件是楊不得再私下連絡L女，否則要賠80萬懲罰性違約金。後來Y男再控楊利用學生畢業旅行在外過夜機會，半夜進入L女房間又侵害配偶權。但台南地院以證據不足、判Y男求償160萬元敗訴。

    Y男控訴說，他與L姓女子在2011年間結婚並育有子女，妻子在1所公立高職任教、與楊姓男老師是同辦公室的同事。楊師明知L女是他的妻子，竟從2015年5月到2024年9月間與L女發生不倫外遇情。

    Y男得知兩人外遇事後對楊師提告侵害配偶權，後於2024年底，Y男與楊師達成和解，雙方和解條件是除了公務接觸必要，楊師不得以任何方式與L女連絡，如違反此規定，楊師要賠償80萬懲罰性違約金。

    Y姓人夫表示，2025年2月間，其妻與楊師都參加該校學生的畢業旅行，楊師疑於凌晨時分進入其妻入住的飯店房間，兩人孤男寡女同處一室、顯然是不正當交往，違反先前的和解約定，要向楊師求償包括違約金在內的160萬元。

    對於人夫指控，楊師否認於學生旅行時有與L女在凌晨共處一室，Y男也沒有證據。對於前案會與Y男和解，並不是真的與L女有男女之情，是顧慮雙方都有家庭會造成困擾，也擔心Y男持續向校長投訴，影響其仕途，才同意與對方和解。

    台南地院法官審理調查指，L女並未向丈夫承認有與楊師共處一室；Y男也無握有證據證明楊師曾在凌晨進入L女房間之事，只能判人夫求償敗訴；此案還可上訴。

