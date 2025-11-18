「光頭共諜」丁小琥移審 高院漏夜開接押庭

中國香港籍共諜丁小琥，今被依國家安全法起訴移審，高等法院晚間開庭接押。（記者張文川攝）

中國籍香港男子丁小琥，涉透過退役中校王文豪、譚俊明吸收現役同僚，刺探軍事機密，並遊說於戰時消極不抵抗；高檢署今依國家安全法等罪嫌，起訴丁男等在押7名被告，並移審高等法院，高院法官與被告律師下午閱卷，法官排定晚間6時開庭接押，首先提訊光頭主嫌丁小琥，他提解上樓時未發一語。

中國籍香港男子丁小琥多次利用商務、觀光來台，涉嫌吸收我國2名退役中校、4名少校至土官長的現役軍士官刺探軍事機密。國安案件不公開審理，7人將隔離訊問，採接力方式陸續提解到庭接受訊問。

請繼續往下閱讀...

台北市調查處去年獲報，報告高檢署指揮啟動調查，查出丁小琥多次以商務、觀光名義進出我國，期間與退役中校王文豪、譚俊明交往甚密，3人涉刺探我國軍事機密，現役士官長呂芳契、少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧、姊夫少校管制官邱翰林等4名現役軍人涉案。

檢調追查，丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，來台發展組織，並透過男子陳俊安以地下匯兌將工作經費1112萬元洗錢進入台灣，用以支付購買情報；台北地檢署今另案依洗錢罪起訴陳俊安、丁小琥、王文豪3人。

高檢署調查，丁小琥先吸收退役中校王文豪、譚俊明及民眾張志煒、何聖影（2人均已歿）為組織重要成員，再透過王、譚在台物色昔日同僚、部屬及同梯受訓的學長弟，吸收為共諜，伺機刺探、收集機密資料。

據指出，該共諜組織論件計酬，依照下線現役軍士官提供的情報資料重要性，視重要程度發放「獎金」，並遊說現役軍人於未來若兩岸發生戰事時，配合率領部屬消極不抵抗。

檢調今年7月24日起共發動4波偵查行動，陸續搜索21處所、約談13人、查證16人，聲押禁見丁小琥等7人獲准，延押迄今起訴，移審高院，法官晚間6時起開庭接押。

