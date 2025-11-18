為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    警大學長弟先後登山猝逝 登山專家江秀真：登山前不能太勞累

    2025/11/18 18:29 記者張協昇／南投報導
    保七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關越嶺古道猝死，消防人員馳援。（南投縣消防局提供）

    保七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關越嶺古道猝死，消防人員馳援。（南投縣消防局提供）

    警察大學60期外事系畢業的移民署南投專勤隊長邱國志，今年9月28日獨攀台中八仙山時心因性休克死亡，未料昨又傳出警大外事系小邱員一屆的保七總隊刑警大隊長張益誠攀登八通關越嶺古道猝死，由於2人均為50多歲的中壯年，且熱愛登山運動，為何突然在爬山時失去生命？登山專家江秀真提醒山友，登山是一項相當耗費體能的運動，登山前千萬不能太過勞累，必須養足精神，且年過50歲的朋友，最好不要獨攀，避免類似憾事發生！

    江秀真指出，登山猝死原因很多，可能與平時生活習慣、工作壓力、甚至本身即有慢性病卻不知或忽略有關。事實上登山是一種相當耗費體能、且必須集中精神的運動，太過勞累或匆促時並不適合登山，不要一放假就排滿登山活動，疲勞才不會累積，登山時才能真正達到放鬆身心效果。尤其攀登高山時含氧量低，容易引發高山症及慢性病，就她所知，許多警務人員都需要輪班或熬夜辦案，登山前一定要特別注意。

    江秀真強調，年過50的朋友，體能逐漸走下坡，登山時最好找三五好友結伴，不要獨攀，萬一跌倒或突然身體不舒服，才有人能及時幫忙緊急處理；至於有慢性病的人，配合醫師建議仍可登山，但建議應以較緩和的山為主，不要攀登太過險峻的山，也不適合長程縱走。

    移民署南投專勤隊長邱國志，今年9月28日獨攀台中八仙山時心因性休克死亡。（擷取自臉書）

    移民署南投專勤隊長邱國志，今年9月28日獨攀台中八仙山時心因性休克死亡。（擷取自臉書）

