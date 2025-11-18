為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中配北市國小旁「開直播」被控蒐集個資 北檢不起訴原因曝

    2025/11/18 17:19 記者吳昇儒／台北報導
    台北市議員許淑華表示，有民眾反映民生社區周邊校園，出現直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）

    台北市議員許淑華表示，有民眾反映民生社區周邊校園，出現直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）

    52歲中國籍劉姓婦人日前到北市民生社區，於某國小周邊開啟直播，被家長勸阻拍攝卻不聽勸告。民眾向市議員許淑華陳情後，許向警方報案。警方將全案依兒童及少年福利與權益保障法及妨害秘密罪嫌，移送台北地檢署偵辦。北檢近日偵結，認定劉婦在街頭隨興拍攝，拍到的人物也難辨身分，與處罰構成要件不符，予以不起訴處分。

    檢警調查，嫁來台灣的劉姓中國籍配偶5月15日上午8點多，在台北市某國小校園外人行道，開啟直播，持手機拍攝到學童，引起家長不悅及不安，向前勸阻未果。事後，向市議員反映，報請警方偵辦。

    松山警分局循線調閱附近監視器畫面，鎖定住在附近的52歲中配劉姓婦人到案說明，並移送台北地檢署偵辦及市政府處。

    劉婦到案後宣稱，自己是在直播分享在台生活的日常，及當地風土民情，並無其他目的。那天她是要出門買菜，想記錄她在台灣的生活，並沒有揭露兒童或少年的身分資訊。

    檢察官查閱蒐證照片後，認為劉婦當時位於公眾得往來的場域，也看不出在攝錄特定人士，難認定直播內容有竊錄他人更衣、如廁或睡眠等高度私密活動，未構成妨害秘密罪要件；且劉女離開人行道後，沿著民生東路、健康路、光復北路行走，看來像是紀錄日常生活，且拍到的影像本身難以辨視人物身分，也未符合個人資料保護法構成要件，予以不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播