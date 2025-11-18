中配北市國小旁「開直播」被控蒐集個資 北檢不起訴原因曝

台北市議員許淑華表示，有民眾反映民生社區周邊校園，出現直播主狂拍小學生。（取自許淑華臉書）

52歲中國籍劉姓婦人日前到北市民生社區，於某國小周邊開啟直播，被家長勸阻拍攝卻不聽勸告。民眾向市議員許淑華陳情後，許向警方報案。警方將全案依兒童及少年福利與權益保障法及妨害秘密罪嫌，移送台北地檢署偵辦。北檢近日偵結，認定劉婦在街頭隨興拍攝，拍到的人物也難辨身分，與處罰構成要件不符，予以不起訴處分。

檢警調查，嫁來台灣的劉姓中國籍配偶5月15日上午8點多，在台北市某國小校園外人行道，開啟直播，持手機拍攝到學童，引起家長不悅及不安，向前勸阻未果。事後，向市議員反映，報請警方偵辦。

請繼續往下閱讀...

松山警分局循線調閱附近監視器畫面，鎖定住在附近的52歲中配劉姓婦人到案說明，並移送台北地檢署偵辦及市政府處。

劉婦到案後宣稱，自己是在直播分享在台生活的日常，及當地風土民情，並無其他目的。那天她是要出門買菜，想記錄她在台灣的生活，並沒有揭露兒童或少年的身分資訊。

檢察官查閱蒐證照片後，認為劉婦當時位於公眾得往來的場域，也看不出在攝錄特定人士，難認定直播內容有竊錄他人更衣、如廁或睡眠等高度私密活動，未構成妨害秘密罪要件；且劉女離開人行道後，沿著民生東路、健康路、光復北路行走，看來像是紀錄日常生活，且拍到的影像本身難以辨視人物身分，也未符合個人資料保護法構成要件，予以不起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法