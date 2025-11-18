台南交通助理員執法受挑戰 民團：近千人連署支持助理員政策

台南市府聘任交通助理員協助在戶外取締馬路違規停車及疏導交通秩序。（民眾提供）

為改善台南市區交通秩序，台南市府聘用交通助理員，其成效獲警方肯定。然而，近期有市議員以「民怨」為由，蘊釀刪除交通助理員預算；市長黃偉哲亦要求交通助理員「暫停」開罰單。此舉引發民團憂心交通秩序再惡化，呼籲府會正視民意、繼續助理員政策，讓台南交通環境能穩步向前。

為此，台南市人本交通促進協會於近日發起「寫信馬拉松」活動，號召市民簽署明信片、向市府、議會表達支持交通助理員政策的民意，活動吸引眾多市民響應，迄今已知蒐集到紙本連署明信片，加上網路連署，有近千人具名參與連署，展現台南市民對交通秩序的追求。

請繼續往下閱讀...

協會澄清，交通助理員依法聘用、依法執勤，在台南他們僅取締「人不在車上」的違停案；若車主在場則以勸導為主，並非外界誤解的「無差別開單」。更重要的是，助理員不限於取締，還包括校園周邊交通疏導、事故現場排除路障等工作。協會強調，勤務內容可以調整，但不應該放棄取締，若因此違停狀況再惡化，弱勢用路人的安全將首當其衝。

協會指出，違規取締只是交通改善的一環，而非唯一途徑。市府近年積極增設停車場、轉運站，協會對此大致表達肯定並建議，市府應分析出停車供不應求路段，在增設停車空間外，進一步加強公車、共享單車等大眾運輸工具的布建。唯有同時強化交通工程、教育與執法3面向，台南交通才能邁向安全又有效率的環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法