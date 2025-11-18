為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    公共空間放尖刺板趕街友 男子遭法辦網友怒噴「沒同情心」

    2025/11/18 16:20 記者徐聖倫／新北報導
    羅姓男子為驅趕街友在公共空間擺尖刺板，眼鏡行老闆無辜遭誤會。（記者徐聖倫翻攝）

    羅姓男子為驅趕街友在公共空間擺尖刺板，眼鏡行老闆無辜遭誤會。（記者徐聖倫翻攝）

    有夠過分！新北市樹林火車站後站常有街友聚集，沒想到竟然有惡質人士放置「尖刺」在地上，防止街友躺下，讓人想起14年前台北市清潔隊在寒冬中為驅趕街友噴冷水的惡劣行徑，不少網友留言「一點同情心都沒有」。

    警方主動介入調查，這些尖刺板為附近住戶37歲羅姓男子所有，他趁沒有人的時候放在階梯上，而此舉已涉刑法「公共危險罪」，警詢後依法將羅男移送法辦。

    據悉，有網友在樹林火車站後站商圈某眼鏡行前階梯，發現被人擺放6具「防鴿用塑膠尖刺板」，疑似是因為該處階梯常有街友駐足休息、睡覺，為了驅趕才擺放。有民眾拍下現場照片發上Facebook，引發網友撻伐，直呼街友沒有礙到誰，何必苦苦相逼。

    也有不少網友指出，這些尖刺放置在人人都能經過的階梯上，不僅是沒有同情心惡意驅趕街友，甚至還會害到沒有注意的路過民眾，萬一被絆倒受傷該怎麼辦。

    眼鏡行老闆指出，這些尖刺不少人以為是他們放置的，事實上根本不是，是同一棟大樓的某個住戶所為，強調他們絕不會這麼惡劣。

    防鴿用尖刺板為塑膠製，但還是有一定殺傷力。（記者徐聖倫翻攝）

    防鴿用尖刺板為塑膠製，但還是有一定殺傷力。（記者徐聖倫翻攝）

