付百萬錄取中油、中鋼 槍手集團主嫌楊長都獲利3千萬判4年

中油等國營事業招考舞弊案，高雄高分院依詐欺罪，判處楊等人徒刑。（記者鮑建信攝）

中油等國營事業爆發招考舞弊案，主嫌楊長都涉嫌收取代考費高達3千多萬元，高等法院高雄分院今天宣判，依詐欺罪判處有期徒刑4年，與原審刑度相同。

據了解，2016至2021年期間，被告楊長都策畫國營業等相關考試代考舞弊案，由黃姓女友兼助理，透過槍手代考或電子舞弊方式，協助考生通過國營事業，並收取90萬元到150萬元不等報酬。

檢廉辦案人員清查，涉案的42名考生，其中7人未通過考試，但仍有35人成功錄取中油、中鋼、台電等企業，尤以中油最多，楊男不法獲利高達3千多萬元，仲介及槍手則分得數萬到20餘萬元不等。

高雄地院開庭調查後，依詐欺罪判處楊有期徒刑4年，同案共犯陳姓等3人則分處1年1月至1年2月不等徒刑，並因坦承犯行及與國營單位賠償和解，均獲得緩刑，楊男不服上訴，要求從輕量刑。

高雄高分院認為楊男刑度並無不妥，判決上訴駁回，但陳男等3人雖仍獲緩刑，但需支付國庫5萬至20萬元不等，並接受法治教育課程，全案仍可上訴。

