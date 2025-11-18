曾用鐵鍊拉藍寶堅尼中央公園拍影音 他猛踹人頭部險要命裁定8萬交保

台中楊姓男子喬債，猛踹余男頭部10多下造成昏迷送醫，台中地院今天開庭坦承重傷害未遂，法官裁定8萬元交保。（記者陳建志攝）

台中楊姓男子（22歲）曾在中央公園用鐵鍊拉著藍寶堅尼超跑拍影片，今年5月余姓男子和洪姓男子有債務糾紛，洪男邀楊男和藍姓少年，約余男前往太平一家摩鐵喬債，楊男因覺得裡面味道不好想轉移陣地，余男假意配合，卻趁隙落跑，被楊男追回後，壓制在地朝頭部猛踹10多下，造成余男顱內出血重度昏迷送醫，檢方依殺人未遂起訴，台中地院今天開庭時，楊男否認殺人未遂，但坦承重傷害未遂，當庭提出具保停押，法官裁定8萬元交保、限制住居。

楊姓男子曾以「台中來的英國人」為名拍片，並曾用鐵鍊拉著超跑藍寶堅尼，在台中中央公園拍短影音，中檢起訴指出，今年5月10日凌晨6點多，綽號「判官」的洪男跟余男（32歲）有債務糾紛，相約在太平一家汽車旅館喬債，洪男先走進余男的房間，楊男（22歲）和藍姓少年（17歲）隨後持2把西瓜刀也進入，沒多久洪男先離開，留下3人在汽車旅館裡面。

楊男和余男隨後在協商債務過程中發生口角，楊男不爽徒手毆打余男頭部，余男答應請朋友送錢過來，不過楊男表示不喜歡房間的氣味，想要換地方，余男假意配合，卻在走下汽車旅館的停車地點時拔腿狂奔，楊男和藍姓少年見狀追趕，將他押回房間前壓制在地。

楊男立刻出腳，連續猛力踹踢倒臥在地上的余男頭部10多下，造成他頭部大力撞擊堅硬地面，出現頭部外傷合併顱內出血，汽車旅館員工發現上前制止，2人才逃離現場，余男經送醫急救，發現顱內出血重度昏迷（昏迷指數3分）併呼吸衰竭等傷害，一度命危，目前已出院，檢方依殺人未遂起訴。

台中地院之前開庭時，當庭勘驗楊男在汽車旅館猛踹余男的監視器畫面，楊男坦承有猛踹余男頭部，但強調當天喝酒到凌晨4、5點，已經酒醉了，才會情緒失控猛踹余男頭部，並沒有要置他於死的意圖，若真要殺人，當天有帶西瓜刀拿刀砍就好了，否認有殺人的主觀犯意。

台中地院今天下午再度開庭，楊男否認有殺人未遂的犯意，但坦承法官提示觸犯重傷害未遂的罪名，並說因余男開出120萬元的和解金太高才無法達成和解，強調要照顧生病的媽媽，當庭提出具保停押，法官裁定8萬元交保，並限制住居。

