    首頁 > 社會

    花蓮汽車旅館驚見女子暴斃 警搜出毒咖啡包、海洛因

    2025/11/18 15:23 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市區一間汽車旅館有女子疑似吸毒過量暴斃。（民眾提供）

    花蓮市區一間汽車旅館有女子疑似吸毒過量暴斃。（民眾提供）

    花蓮市國聯二路一間汽車旅館昨下午有住宿女子突然失去生命跡象，送醫後宣告不治，女子手臂有針孔痕跡遭懷疑吸毒過量，警方到場蒐證並約談同住的方姓男子，發現毒品咖啡包、海洛因跟針頭，花蓮警分局帶回方男與張姓友人調查，全案依照毒品罪嫌移送，女子死因將會進一步相驗釐清。

    據了解，昨天下午花蓮市區國聯二路一間汽車旅館呼叫救護車，表示有住宿女子昏迷，警消到場時立即對52歲林姓女子進行搶救並送往醫院，但下午4點34分宣告不治，女子遺體手部有針孔跟瘀血痕跡，但無其他外力傷口。警方獲報後前往調查，同住的51歲方姓男子稱林女為前任女友，2人從宜蘭到花蓮旅行，不清楚毒品來源。

    據了解，方姓男子跟死者林姓女子16日晚間入住旅社，隔日下午3點要退房前，方姓男子發現林姓女子沒有呼吸心跳，連忙打電話給花蓮的張姓友人到場，幫忙協助滅證毒品，員警到場發現毒品咖啡包3包、毒品咖啡包殘渣袋2袋、針頭2支、不明粉末殘渣袋1包、不明藥錠7顆、海洛因1包等證物。

    警方懷疑林姓女子服用過量各式毒品導致死亡，但方姓、張姓男子都否認持有毒品，花蓮警分局今指出，屋內起獲毒品海洛因、針頭、不明藥錠、毒品咖啡包及殘渣袋等證物，立即將2男予以逮捕，依涉嫌毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦，女子死因會進一步釐清。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

