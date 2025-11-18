女童遭猥褻身心受創提告 阿公判6年6月

彰化地院。（資料照）

彰化一名67歲的阿公照顧就讀小一的女外孫，卻趁兩人獨處時伸出魔爪，強制猥褻及性交得逞，造成女童長年身心受創，她對這段痛苦的往事揮之不去，直到前年MEE TOO事件延燒，已經略為懂事的小女孩決定報警提告，全案才曝光。經法院審理後，該名噁心的色阿公坦承犯行，也保證絕對不會再犯，遭法院判處應執行有期徒刑6年6月，全案仍可上訴。

依據判決書指出，被告從2018年9月至2019年9月間，利用她還在稚齡階段，在住處房間內兩度對孫女伸出魔爪強制性交，當時小孩女還在就讀國小一年級。由於女孩一直對這段過去一直難以忘記，至今才決定提告。

彰化地院審理認為，男子利用是爺爺身份、年齡差距相差60歲懸殊，在女孩獨處房間時犯案，明顯營造「難以抗拒情境」，因此依刑法第222條「對未滿14歲女子強制性交罪」判刑。

彰化地院在判決中特別強調，被告為女孩的的外祖父，本應加以撫育、照顧，竟為了滿足自己的性慾，利用小孫女的年幼無知、對被告親情上之依賴，進而營造讓幼女難以抗拒的情境，對年紀尚輕智慮尚未成熟、不具完整之性自主判斷能力之A女為本案猥褻、性交行為，已對其身心發展造成不利的影響。

合議庭判決理由指出，男子所犯強制性交罪原本法定刑為7年以上有期徒刑，但考量他偵查初期即坦承犯行、無性侵前科，依刑法第59條「情輕法重」規定減刑。依強制猥褻罪有期徒刑3年6月，強制性交罪有期徒刑5年6月，應執行6年6月。

