溜狗未繫牽繩傷人 飼主判拘40天

賴姓男子帶狗散步時，被控未管束好愛犬，傷及路人，被基隆地院依過失傷害罪判處拘役40天，得易科4萬元罰金。（記者林嘉東攝）

賴姓男子4月間帶所飼養的犬隻「黑寶」散步時，被控沒抓緊牽繩，讓「黑寶」掙脫，跳撲攻擊陳姓男子手肘成傷。基隆地院審理時，賴辯稱，無證據顯示陳男手肘傷勢是「黑寶」造成，法官勘驗現場監視器畫面等證據，認為賴未牽繩管束「黑寶」，任「黑寶」攻擊陳受傷，依過失傷害罪判處賴男過失傷害罪判刑40天，得易科4萬元罰金。

判決指出，賴姓男子4月某日上午11時許，駕車帶「黑寶」到新北市瑞芳區一處空地散步時，疏於注意，任「黑寶」自車內跑出，恰巧，陳姓男子也帶自己養的犬隻在附近散步；陳見「黑寶」朝他的狗奔來，擔心遭「黑寶」攻擊，一把抱起愛犬，「黑寶」仍緊追著陳，並往陳右手肘數次跳撲攻擊，致陳右手肘受擦挫傷。

陳被咬傷後報警，並告知賴不要離開，警方到場有看到陳男有手肘流血，陳事後也有到醫院就診，並提告。法院審理時，賴辯稱，無證據顯示陳男手肘的傷勢是「黑寶」攻擊所傷。

不過法官依警方提供的監視器畫面顯示，「黑寶」確實數次跳撲攻擊陳男，且陳男右手肘的傷勢，也與「黑寶」跳撲攻擊的位置相當，加上警方到場也看到陳男右手肘流血，因此認為賴男飼養犬隻，應注意妥善管束，卻鬆脫牽繩任「黑寶」自車內跑出，攻擊陳男受傷；事後，賴不僅否認「黑寶」犯行，且未與陳達成和解，犯後態度不佳，依過失傷害罪判處拘役40天，得易科4萬元罰金。

