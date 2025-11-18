拿國家經費研究幹細胞竟侵占研究成果 教授夫婦涉背信罪起訴

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華。（台北醫學大學提供）

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華及其丈夫林泰元向國科會申請研究幹細胞應用經費，卻涉嫌將研究結果外洩給民間生技公司，造成北醫損失新藥上市分潤利益約122億元。台北地檢署調查後認為兩夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯背信、洩密等罪，提起公訴，並請求法院從重量刑。

檢調查出，教授黃彥華與擔任台灣大學醫學院藥理學科暨研究所所長的丈夫林泰元向國科會申請「全身安全性異體移植策略之細胞治療產品開發：標靶醫療未滿足慢性發炎相關疾病-糖尿病/褥瘡/嚴重燒燙傷之傷口癒合與多發性硬化症」研究補助，分別擔任總計畫及子計畫負責人。

依照相關規定，經費補助計畫的各年度期末成果報告，均需於2年後方可公開，依計畫規定，所有實驗設計、數據及成果需保密，且不得擅自公開或申請專利。

但夫妻二人為了獲取當中利益，竟入股由朱寶麒擔任負責人的美國VitaSpring Biomedical公司，計畫中取得的研究成果pcMSC細胞重新命名為「MatriPlax」，再以朱寶麒擔任實際負責人金湧長生公司名義，申請文字商標及臨床試驗許可，隨後再同夥高禎祥向美國FDA提出PRE-IND申請。

但案件於2022年曝光時，朱竟指示改以金湧長生公司名義於隔年5月24日向美國FDA提出「MatriPlax」此一藥物的IND申請，成功取得美國FDA許可其進行人體臨床試驗。檢察官估算，該新藥上市後，獲利分潤將造成北醫損失約122億元。

此外，該研究案中，共取得兩項專利，卻遭林利用他人名義申請，事後被校方發現，才將專利轉回。夫妻二人促成幹細胞產品或細胞藥的轉移的I419971號專利案中，並未對專利進行估價，讓台大與北醫僅以300萬元的授權金，將技術轉移至Acro公司，目前損失則待估算。

台北地檢署調查後認為，林泰元、黃彥華夫婦與業者朱寶麒、高禎祥等4人，涉犯背信、洩密等罪，依法起訴。且請法院審酌林、黃二人身為學術機構教授，當知利益迴避規定，卻利慾薰心，不法所得甚鉅，不尊重學術研究倫理，犯後猶飾詞狡辯，態度極為惡劣，予以從重量刑。

