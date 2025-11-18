刑期逾50年通緝犯組跨國販毒集團 走私毒品遭台北關破獲

關務署台北關與航警局破獲跨國走私毒品集團，查獲市價千萬第一級毒品海洛因4.3公斤，並循線逮捕林姓主嫌等6名集團成員。（航警局提供）

關務署台北關與航警局破獲跨國走私毒品集團，查獲市價千萬第一級毒品海洛因4.3公斤，並循線逮捕林姓主嫌等6名集團成員，其中主嫌林男更背負多項通緝案，法院判決應合併執行有期徒刑逾50年，桃園地方檢察署依違反毒品危害防制條例將該集團成員提起公訴，並將在馬來西亞共犯綽號「北影」的資料提供相關單位跨國查緝。

台北關在今年8月間會同航空警察局查獲一名自馬來西亞吉隆坡入境之觀光旅客，企圖以行李箱夾帶市值上千萬的第一級毒品海洛因4.3公斤入境，航警局隨即成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

航空警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長陳綿宗指出，專案小組調查發現，背後主嫌林男背負多項通緝案在身，法院判決應合併執行有期徒刑超過50年，林男原本四處逃亡藏匿，近期疑似為安頓剛過門的妻子，鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞綽號「北影」的通緝犯共組跨境毒品走私集團販毒牟利。

陳綿宗表示，販毒集團先安排馬來西亞籍S男將海洛因夾藏於行李箱夾層闖關入境，再由「北影」找來古姓及游姓男子作為監控組，負責回報S男全程入境動態並製作斷點，待確認S男順利攜帶毒品入境後，再由藏匿在宜蘭縣的林姓主嫌夥同妻子及蔣姓共犯前往取貨，不料S男在入境桃園機場時就被查獲。

陳綿宗說，專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，一舉在新北地區逮捕林姓在台主嫌共6人，主嫌林姓因案通緝，犯案期間疑似感到此行凶多吉少，前往取毒品過程中還刻意將妻子安置在監控斷點共犯之車上，但仍為警方識破手到擒來。桃園地檢署依違反毒品危害防制條例，於10月底將到案集團成員提起公訴，全案併將在馬來西亞負責遙控的共犯「北影」資料提供相關單位跨國查緝。

陳綿宗說表示，案件在檢、警及海關共同努力下及時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內；航警局呼籲，運毒不但助紂為虐且自毀前程，切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

