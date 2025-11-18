家人過世要借3萬元辦喪事？ 這居然也是詐騙集團話術

警方與行員聯手阻詐。（記者王冠仁翻攝）

住在台北市的林姓老翁某次發現通訊軟體上出現1則訊息，對方謊稱是他多年前的老朋友，還騙說最近家中有人過世，要借3萬元辦後事，希望林幫忙匯款到指定帳戶。林信以為真，跑到銀行要辦理匯款，幸虧行員與警方聯手，這才及時阻止他受騙。

北市警士林分局今天公布這組詐騙集團的謊言，同時也呼籲民眾，詐騙集團經常盜用、假冒親友向民眾借款，若收到借款、投資訊息要小心查證、不點擊陌生連結，遇有可疑請立即撥打165反詐專線或洽詢派出所，共同守護自身財產。

警方調查，林姓老翁住在台北市士林區，先前他某次發現手機通訊軟體跳出1則訊息，對方聲稱是他多年沒聯絡的老朋友，還謊稱近來家中有人過世，但自己經濟狀況不佳，希望他能借3萬元幫忙辦後事。

林不察，以為對方真的是自己老朋友，不久後就跑到住家附近的聯邦銀行文林分行，打算臨櫃匯款3萬元到某指定帳戶。但是行員檢視林要匯款過去的帳戶，發現近來有多筆異常紀錄，懷疑有詐，立即通知警方。

轄區蘭雅派出所巡佐謝孟勳、警員張詠婷二員趕到現場，判斷這是詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」手法，當即向林翁說明詐團作案模式，並提供類似案情佐證，經過耐心勸阻及舉例說明，他這才恍然大悟，放棄匯款。

