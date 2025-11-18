為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大貨車撞機車釀1死 死者為豐原清潔隊員

    2025/11/18 13:47 記者歐素美／台中報導
    古女騎機車載朋友羅女，2人都被捲進大貨車底，消防人員設法法營救。（圖由民眾提供）

    古女騎機車載朋友羅女，2人都被捲進大貨車底，消防人員設法法營救。（圖由民眾提供）

    台中市北屯區今天發生大貨車撞機車，古姓女機車騎士及後座女乘客被捲進大貨車底下，古女頭部變形當場慘死，經查為豐原區清潔隊隊員，隊長張韋琮表示，古女工作認真，人緣很好，大家都很不捨，古女今天上午從太平租屋處騎機車載朋友要到豐原工作卻發生外，環保局將從優撫卹。

    豐原區清潔隊隊長張韋琮說，古女家住台東縣，民國106年擔任豐原區清絜隊臨時工，從事沿線收運的工作，因工作認真，111年才轉為正式員工，古女今天從太平區的租屋處騎機車來豐原上班途中，不料遇到車禍，警方第一時間通知區隊，他跟同仁趕到現場，都忍不住紅了眼眶，因古女人緣很好，大家都很不捨。

    古女父母得知訊息後，目前已從台東趕赴台中配合檢警相驗，古女叔叔也在清潔隊服務，已派員陪同家屬辦理後續，因古女是上班途中發生意外，環保局表示，將協助辦理「因公撫卹」，清潔隊長張韋琮說，清潔隊一定會協助從優辦理。

    大貨車駕駛梁男表示，車禍時並未看古女的機車，疑因視野死角，才會發生車禍意外。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播