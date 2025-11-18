台中大貨車撞機車釀1死 死者為豐原清潔隊員

古女騎機車載朋友羅女，2人都被捲進大貨車底，消防人員設法法營救。（圖由民眾提供）

台中市北屯區今天發生大貨車撞機車，古姓女機車騎士及後座女乘客被捲進大貨車底下，古女頭部變形當場慘死，經查為豐原區清潔隊隊員，隊長張韋琮表示，古女工作認真，人緣很好，大家都很不捨，古女今天上午從太平租屋處騎機車載朋友要到豐原工作卻發生外，環保局將從優撫卹。

豐原區清潔隊隊長張韋琮說，古女家住台東縣，民國106年擔任豐原區清絜隊臨時工，從事沿線收運的工作，因工作認真，111年才轉為正式員工，古女今天從太平區的租屋處騎機車來豐原上班途中，不料遇到車禍，警方第一時間通知區隊，他跟同仁趕到現場，都忍不住紅了眼眶，因古女人緣很好，大家都很不捨。

古女父母得知訊息後，目前已從台東趕赴台中配合檢警相驗，古女叔叔也在清潔隊服務，已派員陪同家屬辦理後續，因古女是上班途中發生意外，環保局表示，將協助辦理「因公撫卹」，清潔隊長張韋琮說，清潔隊一定會協助從優辦理。

大貨車駕駛梁男表示，車禍時並未看古女的機車，疑因視野死角，才會發生車禍意外。

