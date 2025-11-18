為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新竹毒蟲吸安無照騎車撞死自行車騎士 判7年10月

    2025/11/18 13:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹毒蟲吸毒後無照騎車撞死自行車騎士，判7年10月。（記者蔡彰盛攝）

    新竹毒蟲吸毒後無照騎車撞死自行車騎士，判7年10月。（記者蔡彰盛攝）

    有多次毒品前科且無駕照的新竹市蔡姓男子，竟於吸安非他命後騎機車上路，結果撞死前方騎腳踏車的男子，新竹地院依毒駕致死罪判有期徒刑7年10月。

    法官調查，無駕照的蔡男去年2月6日下午5點多在新竹市住處吸食安非他命後，騎機車沿新竹縣竹北市西濱路一段行駛，因毒品效力發生作用，使其判斷力下降而疏未注意，竟自後追撞騎自行車的陳男，致陳男人車倒地而受有頭部外傷、雙耳出血，經送台大分院新竹醫院急救仍不治。

    警方採尿送驗，檢出含安非他命21040ng/ml、甲基安非他命225280ng/ml，均達行政院公告濃度值以上，始悉上情。

    法官審酌毒駕零容忍為我國全體人民共識，經政府一再宣導，而蔡男前有多次施用毒品前科紀錄，且無照吸毒後騎機車上路，因而撞擊被害人陳男自行車，而導致被害人死亡，犯罪所生危害重大且無可彌補，且迄今並未與被害人家屬和解，犯罪所生危害尚未填補，最後依毒駕致人於死罪重判7年10月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

