2警未舉發拖吊無牌違停車被辦圖利罪 二審認定沒交情無犯意仍判無罪

台北市警局士林分局社子派出所應姓、葉姓2位員警，3年前被控未依規定開單告發將未懸掛車牌的車輛違停於紅線旁的賴姓駕駛人，反而要求賴男開走，被檢方依圖利罪起訴；士林地院今年7月認定無法排除2員誤認有裁量權而便宜行事的可能，判決2員皆無罪；二審高等法院今認為2員與賴男沒有特殊情誼或往來關係，沒有圖利犯意，駁回檢方上訴，維持無罪。

檢察官仍可上訴，但應提出符合刑事妥速審判法第9條規定的違憲、違反釋憲案等上訴三審理由。

判決指出，2022年8月1日下午3點左右，應、葉2員到士林區處理無牌車輛違停紅線案件，卻未依道路交通管理處罰條例，對車主開單並拖吊，反而要求賴姓駕駛人持鑰鑰匙將無牌車開走，涉圖利賴男獲得免於受罰的不正利益。

黃姓民眾發現，事後提出檢舉，檢警將2員法辦。士檢認為，圖利罪中的不法利益包含足以使圖利對象財產增加經濟價值，包括現實財務及其他利益；公務員對於主管或監督事務，因其積極作為或消極不作為，與不法圖得的自己或其他私人利益間，具有因果關係，即成立違背職務圖利罪，起訴2員。

士林地院審理後認為，2員的行為屬行政疏失，科處行政罰已足，也無法排除2員因不諳法規，誤認在場員警對於違規車輛有裁量權，便宜行事而未依規定逕行舉發車主，並施以強制拖吊，難以認定2員主觀上有圖利車主的犯意。

士院認為，檢方未能提出證據證明葉、應2員有意圖圖利車主的犯意，並故意違反職務未開立舉發單，即使其裁處違反交通法規，但其行為應屬行政疏失，依法科處行政罰已足，無須科以刑責，判2員無罪。

檢察官不服，認為2員熟稔相關法令以及處理流程，有圖利的犯意，提出上訴。高等法院今判決，認為依卷內事證，尚不足以證明2員警有命令賴男直接將未掛車牌的車輛駛離現場的行為，2員與賴男也沒有特殊情誼或往來關係。

高院指出，員警擔負繁重職務，工作面向廣泛，也有可能因一時疏誤，以致未製單舉發，缺乏其他積極證據證明2人另有他圖，難以圖利罪相繩，一審見解並無違誤，檢方主張的熟稔法令即有圖利犯意，尚不可採，故駁回上訴。

