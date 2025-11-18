為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園南門市場災後 市府啟動61處市場消防大體檢

    2025/11/18 12:56 記者余瑞仁／桃園報導
    消防人員檢查市場電源、插座等用電設備。（桃園市消防局提供）

    消防人員檢查市場電源、插座等用電設備。（桃園市消防局提供）

    桃園市桃園區南門市場本月5日火災發生後，桃園市政府為提升市場安全管理層級，已啟動全市61處公有與民營市場消防安全大體檢，由消防局結合經濟發展局、建築管理處、警察局等單位以跨局處聯合稽查方式，逐一訪查、深入檢視各市場的整體安全環境。

    桃園市府表示，傳統市場是市民生活的重要場所，攤商密集、用火用電頻繁，安全管理更需多面向合作。這次大體檢以「跨單位聯合、全面掌握狀況、逐步強化管理」為原則，各局處依職掌同步投入，從管理制度到現場環境逐步盤點，將南門市場火災當作推動全面提升的契機，期望提前排除風險、保障攤商生計，讓市民能安心採買。

    除了巡查安全項目，市府同時積極輔導市場建立防火管理組織，強化自治會或攤販的防災能力，讓市場組織人員能於平時具備消防巡檢功能，在火災初期更能快速啟動通報、滅火與引導疏散等基本應變措施，讓安全不只依賴設備，也能從人員管理向下扎根。

    消防局長龔永信指出，全市市場的安全狀況已全面納入市府監管範圍，後續會透過聯合稽查、改善追蹤輔導及必要協助機制，確實推動市場安全提升，「我們會把每一處市場看得仔細，把風險找出來、把安全補強到位，讓攤商安心、讓市民放心」。

    市府也提醒市場自治會及攤商共同配合巡查作業，持續留意環境整潔、作業動線與日常安全習慣，並配合辦理相關消防安全申報，共同建置更安全、更友善的市場環境。

    桃園市政府跨局處人員前往新永和市場執行消防大體檢。（桃園市消防局提供）

    桃園市政府跨局處人員前往新永和市場執行消防大體檢。（桃園市消防局提供）

    消防人員檢查市場消防設備。（桃園市消防局提供）

    消防人員檢查市場消防設備。（桃園市消防局提供）

    消防人員檢查市場消防設備。（桃園市消防局提供）

    消防人員檢查市場消防設備。（桃園市消防局提供）

