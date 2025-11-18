為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    張大春辱罵廣播人「下流胚」改判無罪確定 聲請刑事補償9000元

    2025/11/18 12:44 記者張文川／台北報導
    作家張大春。（資料照）

    作家張大春。（資料照）

    作家張大春2014年聽到廣播主持人、前名嘴劉駿耀（已故）在節目中，對於林義雄絕食反核四的發言，張不滿劉的見解，遂在臉書發文責罵劉「再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝甚麼屎！」劉控告張大春涉公然侮辱罪，高等法院判處罰金3000元定讞；張大春不服，聲請釋憲，憲法法庭去年4月判決應限縮公然侮辱的範圍，最高法院發回，高院更審改判張無罪確定；張大春據以聲請刑事補償，北院今開庭調查，張大春主張國家補償3000元，加上精神慰撫金6000元，法官當庭確認張的訴求後，諭知全案候核辦。

    台北地院一審判張大春無罪，但二審高院逆轉改判處以罰金3000元定讞。張大春於庭訊時表示，11年前打官司時，他就認為會被判無罪，沒想到二審卻改判有罪，現在釋憲也贏了，他希望拿回已執行的3000元罰金，「我不想讓中華民國欠我錢」，因此提起刑事補償訴訟。

    張大春的委任律師李劍非指出，本案至今已逾10年，期間經媒體不斷報導，幾乎每年都有相關新聞，張大春等了10年才獲得平反，精神所受侵擾、名譽所受損害皆難以估算，國家處罰人民繳錢時不用經過法院，人民想把錢討回來，卻要走法律程序打官司。

    全案源於，劉駿耀2014年4月29日於NEWS98電台在其主持的廣播節目上，嘲諷以絕食行動反對核四廠的民進黨前主席林義雄：「現在沒有飯吃，所以乾脆絕食」。也在用一家廣播電台主持節目的張大春聽到後，在臉書發文批評劉「NEWS98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝甚麼屎！」

    劉駿耀控告張大春涉刑事公然侮辱罪，張大春審終被判處罰金3000元定讞。張大春認為公然侮辱罪法條過於簡單，定義、要件不明，使法院淪為「道德糾察隊」，違反法律明確性原則，聲請釋憲。

    憲法法庭去年4月判決認為，公然侮辱罪應權衡個人名譽權及公共正面價值，依個案發言表意的脈絡，辯明「個人名譽」與「表意言論自由」何者應優先，限縮公然侮辱罪的適用範圍。最高檢察署檢察總長為釋憲聲請人張大春聲請非常上訴，最高法院撤銷原判決，發回高等法院更審。

    高院更一審認為劉在廣播中討論議題，本應承擔外界評價的風險，須容忍不同意見的人以負面用語批評他，且張的批評也未羞辱種族、性別、性傾向等結構性弱勢者，也未否定劉的人格尊嚴達一般人無法忍受的程度，改判張大春無罪確定。張大春據以向法院聲請刑事補償。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播