張大春辱罵廣播人「下流胚」改判無罪確定 聲請刑事補償9000元

作家張大春。（資料照）

作家張大春2014年聽到廣播主持人、前名嘴劉駿耀（已故）在節目中，對於林義雄絕食反核四的發言，張不滿劉的見解，遂在臉書發文責罵劉「再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝甚麼屎！」劉控告張大春涉公然侮辱罪，高等法院判處罰金3000元定讞；張大春不服，聲請釋憲，憲法法庭去年4月判決應限縮公然侮辱的範圍，最高法院發回，高院更審改判張無罪確定；張大春據以聲請刑事補償，北院今開庭調查，張大春主張國家補償3000元，加上精神慰撫金6000元，法官當庭確認張的訴求後，諭知全案候核辦。

台北地院一審判張大春無罪，但二審高院逆轉改判處以罰金3000元定讞。張大春於庭訊時表示，11年前打官司時，他就認為會被判無罪，沒想到二審卻改判有罪，現在釋憲也贏了，他希望拿回已執行的3000元罰金，「我不想讓中華民國欠我錢」，因此提起刑事補償訴訟。

張大春的委任律師李劍非指出，本案至今已逾10年，期間經媒體不斷報導，幾乎每年都有相關新聞，張大春等了10年才獲得平反，精神所受侵擾、名譽所受損害皆難以估算，國家處罰人民繳錢時不用經過法院，人民想把錢討回來，卻要走法律程序打官司。

全案源於，劉駿耀2014年4月29日於NEWS98電台在其主持的廣播節目上，嘲諷以絕食行動反對核四廠的民進黨前主席林義雄：「現在沒有飯吃，所以乾脆絕食」。也在用一家廣播電台主持節目的張大春聽到後，在臉書發文批評劉「NEWS98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝甚麼屎！」

劉駿耀控告張大春涉刑事公然侮辱罪，張大春審終被判處罰金3000元定讞。張大春認為公然侮辱罪法條過於簡單，定義、要件不明，使法院淪為「道德糾察隊」，違反法律明確性原則，聲請釋憲。

憲法法庭去年4月判決認為，公然侮辱罪應權衡個人名譽權及公共正面價值，依個案發言表意的脈絡，辯明「個人名譽」與「表意言論自由」何者應優先，限縮公然侮辱罪的適用範圍。最高檢察署檢察總長為釋憲聲請人張大春聲請非常上訴，最高法院撤銷原判決，發回高等法院更審。

高院更一審認為劉在廣播中討論議題，本應承擔外界評價的風險，須容忍不同意見的人以負面用語批評他，且張的批評也未羞辱種族、性別、性傾向等結構性弱勢者，也未否定劉的人格尊嚴達一般人無法忍受的程度，改判張大春無罪確定。張大春據以向法院聲請刑事補償。

