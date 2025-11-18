整脊師摸胸、大腿內側還指交 犯強制性交罪判4年8月

A女到某健康保養中心被整脊師摸胸、該邊、陰部。（示意圖）

彰化又見「整脊師之狼」！一名A女（化名）去年11月11日到一家「健康保養中心」整脊，結果整脊師楊男對她摸胸、撫「該邊（大腿內側）」，更用雙指戳動陰道，女子嚇得奪門而出，急奔醫院做驗傷報告，再到警局提告；楊男矢口認性侵，但法官依A女提供第一時間跟朋友的對話「好噁心，我下面都溼了…」等語，再加上A女出現創傷後症候群，因此認定楊男觸犯強制性交罪判刑4年8月。

判決書指出，A女已多次由其先生陪同到該健康保養中心整脊，事發當天先生有事無法相陪，獨自一人前往。她被楊男帶至工作室內，她告知對方僅要按摩，但對方先用按摩槍按摩她的腰部，不久告知她尾椎不正，需要整脊，楊男要她趴在床上，並為她整脊，先拉其運動褲往上，致左側臀部露出，且於按摩過程中，以手碰觸她的陰部數秒，因A女察覺有異，楊男再命A女轉至正面仰躺，並將A女衣服上方2顆扣子解開，誆稱為A女乳腺保養，而將雙手伸入A女胸罩內，以雙手撫摸A女兩側胸部及乳頭，A女因此受驚嚇，本欲停止療程起身從床上離開，惟楊男突接聽行動電話，通話完畢後，再將A女的運動褲拉開，先在A女腹部、恥骨附近塗抹潤滑液後，再以2支手指插入A女之陰道內前後抽動，A女即以「這太超過了、太多了、你不要這樣子」等言詞制止，楊男竟戲謔回稱「我不知道你這麼敏感」，且乘A女驚慌失措恍神之際，再度將其2支手指插入A女陰道內前後抽動，A女回以「你不要這樣子」等語制止，楊男始罷手，A女未及穿上全部衣物，奪門而出。

楊男在法庭時表示，A女到這裡整脊已有5、6年了，案發當天他也是按照之前的流程幫A女整脊，並沒有對A女碰觸陰部、撫摸胸部、指交等猥褻或性交行為等語。

法官表示，A女在事發之後有打電話或用LINE向友人哭訴及求援，亦有到醫院驗傷。雖然從A女的內褲及衣物沒有採集到被告的DNA，但從A女在事發後有明顯的情緒創傷反應，並且隨即向親友求援、哭訴，此與一般遭受性侵害之人所產生驚恐、畏懼、情緒低落等反應相符，若被告未對A女為上開性侵害行為，則A女當不致無端出現上開害怕、憤怒、立即向親友哭訴等直接情緒反應，此證據資料，足以佐證A女所言應屬真實。因此判處楊男4年8月徒刑。

