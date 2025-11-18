高功率雷射筆潛藏公安問題 竹縣議員陳栢誠關切

新竹縣議員陳栢誠的廣告看板疑似被高功率雷射筆破壞。（記者黃美珠攝）

高功率的雷射筆潛藏危機，國民黨新竹縣議員陳栢誠本身就是受害者，因為他豎立在街頭的2面廣告看板照片的額頭處，都疑似被高功率的雷射筆給射出好幾個洞，他因此關切，發現有些高功率的甚至可以干擾直升機，如果小朋友當成玩具帶到學校嬉鬧，很可能就會發生傷人的意外，他甚至懷疑是有人蓄意要恐嚇他。但為了公眾安全考慮，他要求縣府加強稽查，並研擬相關的管制、防範計畫。

縣府產業發展處長陳偉志說，目前可以規範雷射筆的相關法律有商檢法和商標法，目前規定1毫瓦因使用上沒有安全疑慮，所以被列為一般性商品而不受管制。每年縣府都會分別跟中央、或跟鄉鎮市公所針對有商品標示的商品進行聯合稽查。其中中央和縣府每年有2次聯合稽查，但指定稽查的項目並沒有雷射筆，至於縣府跟公所每年會有不定期至少４到5次的地方聯合稽查，則是有鎖定雷射筆稽查。不過近期實際稽查到的幾十件雷射筆中，並沒有發現有可疑的問題，但他也承認雷射筆確實有公安疑慮，該處會建議中央未來將之列入跟縣府聯合稽查的指定項目之一，該處也會跟轄內的文具店或相關通路做安全和法律宣導。

教育局長楊郡慈說，學校有對使用雷射筆限制使用符合安全標籤規範的，且應放在學生無法取得的地方，並禁止14歲以下把玩。

縣警局長林建隆說，雷射筆的使用主要是看有無致生損害的問題，但要是在道路上使用且影響用路人，則不無違反道路交通安全處罰條例的問題，如果更嚴重影響到航空器，因危害更大，警方會跟相關單位聯合偵辦。

新竹縣議員陳栢誠疑似被高功率雷射筆破壞的廣告看板原樣。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員陳柏誠要求縣府對於高功率雷射筆可能引發的公安疑慮，提早擬定對策。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府產發處長陳偉志說，中央認定雷射筆功率是1毫瓦以下的使用安全無虞。（記者黃美珠攝）

簡報筆也是雷射筆的一種，只是功率比較低。（記者黃美珠攝）

