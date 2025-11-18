透過宗教交流來台！ 丁小琥共諜案涉案軍官分布空、陸軍

偵辦人員查出丁男7年前就以宗教交流模式來台。（翻攝自鹿港天后宮網站）

68歲丁小琥為大陸湖南拓展集團有限公司董事長且擔任中華全國工商業聯合會直屬委員會執委等職位，頭銜不少。7年前就以湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長身分來台「交流」，開始接觸我國人士。涉案的軍官包含空、陸軍，層級高達中校，當中包含現職空軍飛指部少校管制官邱翰林、機械化步兵少校參謀官楊博智等人，均被吸收。

據悉，丁小琥涉嫌接受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，2018年4月間，透過媽祖交流來台發展組織，先從陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪及國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明下手，開始發展組織，在台期間透過特助張志煒及商人何聖影協助，打理相關事宜。

專案小組追查，丁小琥透過媽祖交流、商務及觀光活動多次穿梭中、台兩國之間，被中共情治單位看上，吸收後到台發展共諜組織。

丁透過核心成員，透過其受訓時的同僚、部屬等人脈關係，吸收現役軍人，當中包含空軍少校管制官邱翰林及其妻子空軍飛指部中尉人事官楊千慧、妻弟步兵少校參謀官楊博智與陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契。

所幸檢調即時發現該共諜組織，並勾稽比對出資金流向，逐一揪出涉案人員，避免更多機密資料外洩。

