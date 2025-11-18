為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南港展覽館周邊昨晚塞爆「動彈不得」 警啟動交通快打曝原因

    2025/11/18 12:53 記者陸運鋒／台北報導
    南港展覽館舉辦國際咖啡展，昨晚散場後，周邊道路湧入大量車流。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市南港展覽館周邊道路從昨天晚間6時許開始壅塞，許多用路人抱怨「塞了2小時還動彈不得！」；對此，南港警分局今表示，由於國際咖啡展散場，加上附近有7件事故及下起大雨，經啟動交通快打機制後，昨晚9時左右已恢復順暢。

    有不少網友昨晚在社群平台紛紛抱怨「市民大道往南港展覽館塞了1小時，但轉進經貿二路又塞半小時」、「環東大道幾乎不動」、「國三轉環東整個爆掉」、「等你等到我心痛」。

    對此，南港分局警方今表示，因南港展覽館舉辦為期4天國際咖啡展，昨天是最後1天，結束後廠商陸續撤場，因此車流大量湧入，且受豪大雨及7件車禍，包括公車與貨車事故，導致周遭路段壅塞。

    警方指出，事前已有規劃勤務及協調展館提前開放館內停車空間，並於南港路一段、經貿一路、經貿二路及經貿二路105巷等路口規劃線上警力加強疏導。

    警方說，接獲壅塞後立即啟動交通快打機制，橫向聯繫交通局及交控中心調整號誌秒數，並再增派人力於周邊疏導，共投入25名警力維護周邊交通秩序，車流至昨晚9時恢復順暢。

    警方提醒，若遇突發事故或壅塞，請耐心等候，並配合警方指揮及管制作為，以利交通紓解。

