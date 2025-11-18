詐團虛設9假幣商詐6860萬元被起訴 2首腦求處20年刑

檢警查扣詐團透天別墅、現金922萬餘元。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署打詐預警中心偵破詐團虛設9家假幣商，以高價購買虛擬貨幣洗錢，累計詐得6860萬元，被害人72人，檢方將15名假幣商成員一網打盡，查扣保時捷名車、名錶、現金等，全案偵結起訴，楊姓、劉姓集團首腦遭求處20年重刑。

橋頭地檢署電信詐欺預警查緝中心主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡溯源追查發現，被害人與詐團操控之假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣USDT後，隨即依詐團指示將USDT轉入詐騙集團指定之匿名錢包，由詐團成員層轉隱匿造成被害人鉅額損失。

經過虛擬幣流分析，查悉詐團先後成立「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」、「創造支付數位資產」、「亞洲支付數位資產-認證幣商」、「ABP亞洲區塊鏈交流平台」、「KKK認證幣商」、「MoneyElma虛擬貨幣交易平台」、「亞灣認證幣商」、「亞灣商家-區塊鏈相關」等假幣商LINE帳號，與72名被害人進行交易，共計詐得新台幣6860萬3523元。

橋檢今年3月12日起指揮高雄市刑大隊，陸續對詐團首腦、取款車手、假幣商line帳號操作人員、洗錢幹部等15人執行拘提與搜索，並向法院聲請羈押楊姓、劉姓首腦獲准，另查扣高雄市鳥松區透天別墅1棟（市價約3800萬元）、現金922萬餘元、保時捷電動跑車1輛、沛納海名錶、名貴金飾等物品。

全案經檢察官偵查終結，將假幣商詐團共15人分別以詐欺犯罪危害防制條例主持（指揮）詐欺犯罪組織罪、3人以上共同透過網際網路詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌提起公訴。

楊、劉兩主嫌檢警偵查時以正派幣商抗辯，矢口否認犯行，毫無悔意、態度惡劣，故請法院從重量處有期徒刑20年；其餘詐團幹部則請求法院量處有期徒刑6年以上以資懲儆。

檢警查扣詐團保時捷電動跑車。（記者蔡清華翻攝）

