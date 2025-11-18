為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南部最大水房頭「鴨哥」坐牢吃香喝辣 還指揮洗錢逾50億

    2025/11/18 12:29 記者黃佳琳／高雄報導
    南部最大水房頭「鴨哥」落網，檢警發現他在商辦裡設私人招待所款請親友。（記者黃佳琳翻攝）

    南部最大水房頭「鴨哥」落網，檢警發現他在商辦裡設私人招待所款請親友。（記者黃佳琳翻攝）

    南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏日前因他案入監服刑，檢調發現，劉坐牢時，不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作，短短一年就洗了50多億元，雄檢偵查時，原本都是小弟出來擔罪，但有人「反水」供出「鴨哥」，才讓劉男浮上檯面被盯上，雄檢今偵結後依洗錢等罪起訴劉男共12人。

    檢方指出，九洲博弈集團洗錢438億被台中地檢署偵辦後，超過8成的金流轉往南部水房，檢調追查時，發現「鑫源支付」和「微笑支付」串連泰國和越南的人頭銀行帳戶，洗錢逾50億元，經層層剝開洗錢流向，發現是趙姓男子（38歲）負責統籌洗錢水房，檢警循線逮捕趙男等人到案後，沒想到「大禮包」還在後面。

    落網的趙男等人，有人擔心被羈押，竟供出幕後最大金主是「鴨哥」劉秉宏（54歲），檢警追查時，發現劉男竟在市區買下商辦，其中一層樓用來當水房，一層樓用來當私人招待所，並裝潢豪華KTV包廂用來款請親友。

    更讓檢調吃驚的是，劉秉宏日前因他案入監服刑，坐牢時，不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了100多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作。

    雄檢偵查時，劉男坦承部分犯行，但否認有收到洗錢所得，但大部分的小弟們都坦承犯案，爭取減刑機會，檢方根據相關事證，認定劉男等人涉犯洗錢等罪，偵結後依法起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播