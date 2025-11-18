退休男投資2千元即獲利35％ 想加碼到16萬才驚覺受騙

鄧男所謂友人是網路交友認識的女友，警方檢視其手機下載的投資平台，發現該平台均用「激活帳戶」「信息」等中國用語，且要求民眾匯款到不明人頭帳戶，並非國內合法投資管道。（記者陸運鋒翻攝）

台北市鄧姓男子1個月前透過社群平台認識一名女友後，對方以高獲利等話術慫恿，鄧男先投入2000元嘗試後，發現即有約35%利潤，打算再投入16萬元時，被銀行行員察覺有異報案，警方到場了解後，發現投資高獲利就是場騙局，經勸說後鄧男才恍然大悟放棄匯款，保住剩餘的養老金。

南港警分局今表示，上月底接獲合作金庫南港分行來電，表示有男子遭到詐騙，不顧勸說執意轉帳至不明帳戶，因而請求警方協助。

警方指出，已退休69歲鄧男在櫃檯前指出該筆匯款沒有問題，是友人介紹投資管道，且分潤極高才會想要投入資金，第一次投入2000元即有700元的近35%高額報酬，這次想要投入16萬元再次獲利。

警方持續追問後，鄧男坦言所謂友人是網路交友認識的女友，檢視鄧男手機下載的投資平台，發現該平台均用「激活帳戶」、「信息」、「人均」等中國用語，且要求民眾匯款到不明人頭帳戶，並非國內合法投資管道。

經過警方30分鐘左右的解釋，包括詐騙集團各式常見的手法等，鄧男才驚覺落入投資陷阱，最後放棄匯款念頭，並且感謝警方後離去。

警方呼籲，現今詐騙手法日新月異，詐騙份子常假借網路交友名義，誘騙民眾匯款投資造成金錢損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

