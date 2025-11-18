為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中7旬翁獨居失聯 警消破門見癱坐在地急送醫

    2025/11/18 11:54 記者陳建志／台中報導
    台中70歲羅姓男子獨居失聯，員警和消防人員接獲家屬報案，破門將他送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中70歲羅姓男子獨居失聯，員警和消防人員接獲家屬報案，破門將他送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中70歲羅姓男子，退休後平時投入志工服務，近日突然未準時到班服務，在外縣市的女兒接獲通知，因聯繫不上父親且無法立刻趕回家相當焦急，打電話向警方求助，員警到場敲門，聽到屋內有微弱聲音，聯絡消防人員到場破門，進門才發現羅男因血糖低癱坐在地上，趕緊協助送醫，化解一場虛驚，讓家屬相當感謝。

    台中市警局第三分局正義派出所近日上午11點多接獲羅姓女子報案，表示獨居台中的父親退休後都會在假日出門當志工，當天接獲通知父親未準時出現，撥打電話也都聯繫不上，因居住在外縣市無法立刻趕回家，擔心父親發生意外，趕緊報警協助，也同意先行破門查看。

    警員楊繩武、鄞齊暘獲報後立刻前往，抵達時敲門多次均無回應，但隱約聽見屋內傳出微弱聲響，因聯繫多間鎖店暫無人員可支援，警方遂通報消防到場協助，經再次與羅女聯繫確認破門意願，由消防人員破門進屋。

    員警和消防人員進屋後，發現70歲的羅男癱坐在地，疑因血糖過低導致全身無力，雖聽見聲音卻難以回應。救護人員研判有送醫必要，協助將羅男送醫，家屬對於警消的協助相當感謝。

    警方提醒，家中如有獨居長輩，特別是子女居住在外縣市者，除透過定期聯繫、裝設跌倒感應器等科技設備來提升長者的居家安全，也可多加運用政府長照與到宅服務資源，並與鄰里保持良好互動，使日常關懷更加到位。若家屬長時間無法聯繫獨居親人，或懷疑可能有危險情形，請務必立即撥打110，由警方與消防人員到場協助，共同守護長輩安全。

    台中70歲羅姓男子獨居失聯，員警破門進屋才發現他因血糖過低癱坐地上，立刻協助送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中70歲羅姓男子獨居失聯，員警破門進屋才發現他因血糖過低癱坐地上，立刻協助送醫。（記者陳建志翻攝）

