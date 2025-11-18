為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園獨居男最後失控開瓦斯大鬧 警消果斷破門壓制送醫

    2025/11/18 11:53 記者鄭淑婷／桃園報導
    陳男18日清晨在住處揚言開瓦斯洩憤，警、消立即疏散住戶，破門將陳男壓制送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男18日清晨在住處揚言開瓦斯洩憤，警、消立即疏散住戶，破門將陳男壓制送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市46歲陳姓男子酒後與家人發生爭吵，今（18日）清晨5點27分，在住處揚言開瓦斯洩憤，警、消立即疏散住戶並找來陳男父親勸說，由於陳男情緒激動、拒絕開門，屋內又傳出濃重瓦斯味，警、消果斷破門並以辣椒水將陳男制伏後強制送醫，化解一場驚魂。

    桃園警分局中路派出所接獲民眾報案，指稱桃園區縣府路一處公寓住戶報案，指稱3樓某戶傳出吼叫聲，疑似屋內發生爭吵，住戶陳男揚言開瓦斯洩憤，員警獲報立即趕抵現場，經了解，陳男於夜間獨自在家中飲酒，酒醉後撥打電話給家人，疑因生活瑣事一言不合發生爭吵，竟開啟廚房瓦斯爐洩漏瓦斯洩憤。

    據悉，陳男獨居在該處，家人與他分居中，警、消到場後立即疏散住戶，並請陳男父親勸說，但陳男情緒激動在屋內吼叫無法說服，屋內已傳出濃重瓦斯味，警消見情況危急，立即請陳男家人離開，果斷破門攻堅。

    陳男一度持榔頭在門後頂住，意圖攻擊、阻止警消進入，消防人員將門往後推將陳男壓制，員警向陳男噴灑辣椒水，使他失去反抗力量後，合力將陳男強制送醫治療，後續將依法移請偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳男18日清晨在住處揚言開瓦斯洩憤，警、消立即疏散住戶，破門將陳男壓制送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男18日清晨在住處揚言開瓦斯洩憤，警、消立即疏散住戶，破門將陳男壓制送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

