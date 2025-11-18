半導體公司總經理幫毒梟運2億元大麻 剛出倉庫就被逮

楊姓半導體公司總經理替毒梟運送2億元大麻被逮。示意圖（資料照）

鄭姓男子為首的販毒集團，在美國進口的300箱布料裡，挾藏市值逾2億元、重145公斤的大麻，並找上在某半導體公司的張姓總經理協助，從倉庫運走至他處藏放時，當場被埋伏的幹員逮捕，張男等3人坦承犯行，被依運輸二級毒品未遂罪判刑4年至5年2月徒刑。

判決指出，2024年10月間，鄭姓男子（另案通緝）與暱稱「stone」、「Dennis」、「Buck B.」等人合作，從美國進口布料來台，並在300箱布料裡挾藏市值逾2億元、重145公斤的大麻；布料來台後被海關人員查覺異狀，經開箱查驗後確認暗藏毒品，通知檢調介入偵辦。

檢調不動聲色，讓這批毒品從高雄關出倉後，跟監到新北市中和的某座倉庫存放，但一存就是4個月，期間都沒有人來領取；但檢調沉住氣持續監控，去年2月7日，在某半導體公司擔任總經理的鄭姓男子，委請不知情的搬家公司到中和倉庫搬貨，同步指揮張姓、王姓男子在旁把風，確認貨物安全，以免被警察盯上或其他人要黑吃黑。

當毒品被載運到桃園某倉庫存放時，張、王兩人也發現異狀，在群組內回報「萊爾富門口有兩個中年的」、「一個背斜跨包」、「他剛有走到戶外座位區」、「有警察」，但此時楊姓男子正忙著簽收毒品，沒注意到群組訊息，剛簽收完就立即被埋伏在旁的警、調人員制伏，並循線逮捕張、王2人到案。

高雄地方法院審理時，楊男3人坦承犯行，並供出上游向法官求情希望能獲輕判，法官依法酌減其刑後，依運輸二級毒品未遂罪各判3人4年至5年2月徒刑，可上訴。

