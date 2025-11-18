為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    半導體公司總經理幫毒梟運2億元大麻 剛出倉庫就被逮

    2025/11/18 11:27 記者黃佳琳／高雄報導
    楊姓半導體公司總經理替毒梟運送2億元大麻被逮。示意圖（資料照）

    楊姓半導體公司總經理替毒梟運送2億元大麻被逮。示意圖（資料照）

    鄭姓男子為首的販毒集團，在美國進口的300箱布料裡，挾藏市值逾2億元、重145公斤的大麻，並找上在某半導體公司的張姓總經理協助，從倉庫運走至他處藏放時，當場被埋伏的幹員逮捕，張男等3人坦承犯行，被依運輸二級毒品未遂罪判刑4年至5年2月徒刑。

    判決指出，2024年10月間，鄭姓男子（另案通緝）與暱稱「stone」、「Dennis」、「Buck B.」等人合作，從美國進口布料來台，並在300箱布料裡挾藏市值逾2億元、重145公斤的大麻；布料來台後被海關人員查覺異狀，經開箱查驗後確認暗藏毒品，通知檢調介入偵辦。

    檢調不動聲色，讓這批毒品從高雄關出倉後，跟監到新北市中和的某座倉庫存放，但一存就是4個月，期間都沒有人來領取；但檢調沉住氣持續監控，去年2月7日，在某半導體公司擔任總經理的鄭姓男子，委請不知情的搬家公司到中和倉庫搬貨，同步指揮張姓、王姓男子在旁把風，確認貨物安全，以免被警察盯上或其他人要黑吃黑。

    當毒品被載運到桃園某倉庫存放時，張、王兩人也發現異狀，在群組內回報「萊爾富門口有兩個中年的」、「一個背斜跨包」、「他剛有走到戶外座位區」、「有警察」，但此時楊姓男子正忙著簽收毒品，沒注意到群組訊息，剛簽收完就立即被埋伏在旁的警、調人員制伏，並循線逮捕張、王2人到案。

    高雄地方法院審理時，楊男3人坦承犯行，並供出上游向法官求情希望能獲輕判，法官依法酌減其刑後，依運輸二級毒品未遂罪各判3人4年至5年2月徒刑，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播