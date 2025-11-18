為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    提升青年法律素養 法務部推動法規資料庫校園計畫、近10萬人參與

    2025/11/18 11:08 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    今年競賽包含法規知識王網路闖關競賽及全國法規資料庫創意教學競賽兩大項目，知識王競賽舉行現場決賽，並從國、高中職學生中評選出成績最佳的前6名參賽者，並於典禮上公開表揚。（記者劉詠韻翻攝）

    今年競賽包含法規知識王網路闖關競賽及全國法規資料庫創意教學競賽兩大項目，知識王競賽舉行現場決賽，並從國、高中職學生中評選出成績最佳的前6名參賽者，並於典禮上公開表揚。（記者劉詠韻翻攝）

    為推動法治教育向下扎根，法務部15日與教育部在花漾Hana展演空間舉行「第17屆全國法規資料庫競賽活動」頒獎典禮，今年吸引近10萬人次國高中職學生參加。法務部表示，「全國法規資料庫入口網」自2001年4月上線以來，已累積超過15億人次查詢，是國內最具指標性的法規查詢平台，期許透過每年舉辦的競賽，期盼讓法治教育更貼近學生生活，提升青年法律素養。

    法務部指出，在「全國法規資料庫創意教學競賽」部分，本屆以人權法治與性別平等、重大修法議題、資訊與網路安全為主題，共評選出9件優秀教案作品。國中組第一名由台北市立龍門國中王俞樂、戴鈴容兩位教師的「抽絲剝繭—反詐偵查行動」奪下，以反詐議題培養學生識詐能力；高中職組第一名則由延平中學陳品心老師的「點『綠』成金的法律課：當法規資料庫遇上ESG投資學」獲得，將法規查詢結合永續教育，廣受評審肯定。

    為鼓勵各地方政府與學校投入宣導，今年同時頒發「推動成效獎」。縣市政府組由彰化縣、高雄市、屏東縣與金門縣教育局獲獎，其中金門縣更已連續10屆、屏東縣則連續9屆獲此肯定；學校組則由南山高中國中部、光武國中、北港國中、經國國中，以及樹德家商、新興高中、蘇澳海事等校獲獎。樹德家商更已連續17年獲得學校推動成效獎，被視為法治教育推廣典範。

    法務部表示，自2008年起與教育部合辦競賽至今，已累積超過203萬名國、高中生參賽，「法規資料庫」也成為青年學生的「隨身法律百科」，未來將持續以多元且貼近生活的方式推動法治教育，使法治觀念深植於每位學子心中。

    法務部長鄭銘謙肯定參與學校師生用心，並指派政務次長黃世杰出席頒獎典禮、共同頒獎表揚獲獎師生。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部長鄭銘謙肯定參與學校師生用心，並指派政務次長黃世杰出席頒獎典禮、共同頒獎表揚獲獎師生。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部指出，在創意教學競賽部分，本屆以人權法治與性別平等、重大修法議題、資訊與網路安全為主題，共評選出9件優秀作品。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部指出，在創意教學競賽部分，本屆以人權法治與性別平等、重大修法議題、資訊與網路安全為主題，共評選出9件優秀作品。（記者劉詠韻翻攝）

