超驚險！ 中壢行人未走斑馬線 大貨車起步撞到多處骨折

超驚險！桃園中壢行人未走斑馬線，大貨車起步撞到她多處骨折 。（警方提供）

桃園市中壢區中園路二段16日晚上7點30分許發生行人被撞車禍，此車禍因行人未行走斑馬線直接穿越中園路，雙方發生碰撞，所幸該行人意識清楚。消防局第二大隊內壢分隊救護人員到場給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後並無大礙。

此事故畫面經網友PO文社群平台引起熱議，中壢警分局中壢交通中隊今（18）日對此表示，大貨車27歲林姓駕駛當時沿中園路二段往大園方向停等紅燈，起步時與未行走於行人穿越道，逕直穿越車道之行人41歲黃姓女子發生交通事故，致使黃女受有多處骨折但意識清楚，經測試林男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，交通安全需要「車輛」、「行人」共同遵守路權與用路規範。除駕駛人應保持安全距離、注意周遭環境並禮讓行人外，行人亦務必依規定行走行人穿越道，切勿貪快穿越車道或從車陣間突然穿越，以免增加事故風險。

警方呼籲，良好的交通秩序仰賴全民共同維護，遵守規則才能確保自身安全，也讓每一位用路人都能平安回家。

