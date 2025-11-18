醫院保全推電動輔助車暴衝致老婦死亡 「好心幫忙」判賠225萬

法官認為保全陳男、醫院、保全公司應共同賠償225萬5900元。（資料照）

一名在醫院服務的陳姓保全，看到肢體殘障的張女無法移動電動輔助車，好心上前協助，不料卻觸動車子之前進桿，導致暴衝，張因而倒地，顱骨骨折經緊急送醫急救仍告不治。6名女兒認為保全和醫院負有過失，要求賠償陳男和保全公司、醫院各應賠償家屬165萬5900元。法官認同原告的看法，認為陳男、醫院、保全公司應共同賠償225萬5900元。

判決書指出，此案發生於去年4月間，在某醫院擔任保全的陳男發現現年89歲的張女電動輔助車卡住，上前幫忙，不料啟動車前進桿，引發暴衝，造成張女倒地，頭部受創不治。家屬認為保全負有過失，因此求償。

請繼續往下閱讀...

陳男認為，他因熱心提供協助，卻意外引發傷害，其傷害的惡性並非重大，原告請求精神慰撫金各150萬元之金額過高，如此高度究責，難免使與類似工作人員（保全員、導覽員、管理員），熱心積極協助民眾前要先思考風險及後果，進而引發眾人冷漠以對的寒蟬效應，不符社會公益。醫院聲明毋須負連帶賠償責任。

法官表示，被告負有原告之死的過失，而依一般社會通念，陳男至醫院值勤時，既負有指揮監督之權，自應認保全公司與醫院均係民法第188條所稱之僱用人。原告主張保全公司、醫院分別依民法第188條第1項規定，負共同賠償之責任自屬有據。原告與醫院和保全公司應賠償長女50萬5900元（喪葬費15萬5900元＋精神慰撫金35萬元），其餘5名女兒各獲35萬元（共175萬元）的精神慰撫金。全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法