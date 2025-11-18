為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    醫院保全推電動輔助車暴衝致老婦死亡 「好心幫忙」判賠225萬

    2025/11/18 10:18 記者顏宏駿／彰化報導
    法官認為保全陳男、醫院、保全公司應共同賠償225萬5900元。（資料照）

    法官認為保全陳男、醫院、保全公司應共同賠償225萬5900元。（資料照）

    一名在醫院服務的陳姓保全，看到肢體殘障的張女無法移動電動輔助車，好心上前協助，不料卻觸動車子之前進桿，導致暴衝，張因而倒地，顱骨骨折經緊急送醫急救仍告不治。6名女兒認為保全和醫院負有過失，要求賠償陳男和保全公司、醫院各應賠償家屬165萬5900元。法官認同原告的看法，認為陳男、醫院、保全公司應共同賠償225萬5900元。

    判決書指出，此案發生於去年4月間，在某醫院擔任保全的陳男發現現年89歲的張女電動輔助車卡住，上前幫忙，不料啟動車前進桿，引發暴衝，造成張女倒地，頭部受創不治。家屬認為保全負有過失，因此求償。

    陳男認為，他因熱心提供協助，卻意外引發傷害，其傷害的惡性並非重大，原告請求精神慰撫金各150萬元之金額過高，如此高度究責，難免使與類似工作人員（保全員、導覽員、管理員），熱心積極協助民眾前要先思考風險及後果，進而引發眾人冷漠以對的寒蟬效應，不符社會公益。醫院聲明毋須負連帶賠償責任。

    法官表示，被告負有原告之死的過失，而依一般社會通念，陳男至醫院值勤時，既負有指揮監督之權，自應認保全公司與醫院均係民法第188條所稱之僱用人。原告主張保全公司、醫院分別依民法第188條第1項規定，負共同賠償之責任自屬有據。原告與醫院和保全公司應賠償長女50萬5900元（喪葬費15萬5900元＋精神慰撫金35萬元），其餘5名女兒各獲35萬元（共175萬元）的精神慰撫金。全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播