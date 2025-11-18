為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    郭信良索賄案二審無罪 檢方上訴：沒調查清楚就判決

    2025/11/18 10:09 記者王捷／台南報導
    台南高分檢不服郭信良與佃西里長高進見涉佃西重劃索賄案二審無罪，指認事用法矛盾、未盡調查義務，昨提出上訴。（資料照）

    台南高分檢不服郭信良與佃西里長高進見涉佃西重劃索賄案二審無罪，指認事用法矛盾、未盡調查義務，昨提出上訴。（資料照）

    前台南市議長郭信良與安南區佃西里長高進見涉佃西重劃案索賄，二審逆轉改判無罪，高等檢察署台南分署指判決認事用法矛盾，沒有好好調查清楚就判決，17日向最高法院上訴。

    檢方說明，本案涉及台南市安南區佃西重劃案，土地重劃業者廖姓男子指控，為了加速處理樁位錯誤與土地登記問題，被要求交付1300萬元，郭信良與佃西里長高進見被控藉身分施壓地政局與都發局，協助爭議土地提前完成登記。

    台南高分院改判無罪時，認定郭、高2人沒有藉勢藉端勒索，且在2021年6月8日第二次於證人蔡姓人士舊厝談妥1300萬元時，郭信良並未在場，也未實際收受廖姓業者所交付的款項，相關款項與其職務上行為間不具對價關係。

    台南高分檢討卷證後則認為，二審對關鍵事實的認定前後矛盾，未充分說明為何否定藉勢藉端勒索的犯行，對於1300萬元是否作為督促公務進度的代價也未詳加釐清，對證人供述與相關證據的調查與說理明顯不足。

    高分檢並指出，原判決對郭信良是否以民代身分不當施壓都發局與地政局官員等爭點，僅以簡略理由就逕自否定，涉及貪污治罪條例適用也有錯誤，已構成判決理由不備及適用法律不當等違法情形，請求最高法院撤銷台南高分院無罪判決，更為適法裁判。

