    首頁 > 社會

    釐清太子集團在台犯案手法 今提訊辜淑雯等3人

    2025/11/18 09:57 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日提訊太子集團幹部辜淑雯。（記者吳昇儒翻攝）

    台北地檢署今日提訊太子集團幹部辜淑雯。（記者吳昇儒翻攝）

    在台成立9家公司、以助其從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子集團，不僅在台設立分支據點，還將眾多不法所得匯來台灣隱藏。檢調日前將台籍幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人，收押禁見。檢察官今日上午提訊辜、李、邱等3人，將進一步釐清案情。

    紐約布魯克林聯邦法院上個月14日公布一份起訴書，指控總部位於柬埔寨的跨國企業太子集團創始人兼董事長陳志，涉犯電信詐騙共謀罪和洗錢共謀罪。訊息曝光後，太子集團位於全球各地的藏匿點及贓款、證物也被當地司法機關一一進行查扣偵辦。

    台北地檢署日前兵分多路前往該集團位於台灣的據點，查扣多輛億元級限量款跑車後，4名台籍幹部也被收押。

    檢察官為了進一步釐清案情，14日提訊前太子集團在台最高領導人李添的特助、龍亨負責人李守禮，今日上午更提訊辜淑雯、邱子恩、李守禮等3人。

    辜淑雯下囚車時，低頭迅速離去；邱子恩則從容走下囚車，在法警的帶領下，走進地檢署。

    台北地檢署今日提訊太子集團幹部邱子恩。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日提訊太子集團幹部邱子恩。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日二次提訊太子集團幹部李守禮。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日二次提訊太子集團幹部李守禮。（記者吳昇儒攝）

