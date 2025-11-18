為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    身障外籍男積欠牌照稅 存款遭扣生活困頓

    2025/11/18 09:54 記者丁偉杰／嘉義報導
    執行署嘉義分署與台南市社會局訪視龍男（右三），並捐贈慰問金與物資，協助度難關。（嘉義分署提供）

    旅居台灣逾20年的美籍龍姓男子，日前因積欠牌照稅逾6萬元未繳被移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員查扣龍男存款後，徵起部分欠稅，惟龍男因存款被扣以致生活陷入困境，執行人員調查生活狀況後，隨即通報台南市社會局協助，並捐贈慰問金與物資，協助龍男度難關。

    龍男旅居台灣多年，持有永久居留證，欠稅車輛原登記於前妻名下，離婚後由龍男繼續持有，名下車輛數年間積欠牌照稅逾6萬元，案經嘉義分署執行，扣得龍男銀行帳戶存款1萬5000元。

    龍男不諳中文，且不瞭解我國稅務相關法規，於存款被查扣後，透過銀行向嘉義分署陳情，龍男表示雙腳因車禍導致行動不便，目前失業中，存款遭扣後生活陷於困頓。

    嘉義分署承辦書記官聽聞情況後，除向龍男解釋相關稅務與執行程序外，同時主動將其困境通報台南市政府社會局啟動社會救助機制。

    嘉義分署愛心社則募集同仁愛心捐獻，日前嘉義分署長柯怡伶率同分署同仁，前往龍男住處關懷訪視，致贈慰問金8千元及生活物資，同行的台南市政府社會局社工人員也提供食品與罐頭等物資援助，並協助向政府申請身心障礙補助。

    龍男哽咽說，對於嘉義分署與台南市社會局的即時關懷深受感動，雖身在異鄉，仍感受到台灣的人情溫暖。

