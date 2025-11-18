老翁製造、販賣動物用偽藥 法官認惡性非重給予緩刑機會

海巡單位查扣大批動物用偽藥。（資料照）

76歲葉姓老翁非法製造動物用偽藥後夥同王姓女子販售給畜產戶，海巡單位據報循線在葉翁住處查扣大批偽藥，依法送辦，屏東地院認為葉翁年事已高，衡以加入葡萄糖方式稀釋動物用藥品後再與王女販賣，並非添加有害成分等嚴重行為，且犯後均坦承犯行，審酌全案情狀，分別給予葉、王2人緩刑機會，須支付20萬元不等公益金，並追繳不法所得4萬1500元，可上訴。

海巡署高雄查緝隊前年8月接獲販賣非法動物用藥情資，遂報請屏東地檢署指揮偵辦，針對涉案業者住家、營業處、倉庫等處發動搜索，查獲大量抗生素等抗菌劑原料藥，並查扣數量約6噸、市值約300萬元的非法動物用藥及相關製藥器具、帳冊等證物，將涉案業者葉姓老翁及王女依違反動物用藥品管理法送辦。

檢方查出，葉翁以王女名義成立商號，自2018年起從中國及外國輸入動物用原料藥，再自行調配為動物用藥品，透過加工稀釋成客戶指定的濃度，分裝至空瓶、空桶中販賣。

屏東地院認為，葉翁以飼養豬隻為業，具有相關專業知識，竟貪圖利益而製造動物用偽藥與王女共同販售牟利，助長動物用禁偽藥流通，本應予嚴懲，惟念葉、王2人犯後均坦承犯行，衡以葉翁係以加入葡萄糖方式稀釋動物用藥品，並非加入有害成分等較嚴重行為，依製造動物用偽藥罪，判處葉翁1年6月徒刑，併科罰金20萬元，緩刑4年，須接受法治教育6場次及支付公益金20萬元，並追繳不法所得4萬1500元；王女犯共同犯販賣動物用偽藥罪，判刑6月，得易科罰金，併科罰金5萬元，緩刑2年，須接受法治教育3場次及支付公益金5萬元。

