    社會

    大貨車右轉撞機車 台中女騎士捲車底喪命

    2025/11/18 09:41 記者歐素美／台中報導
    女機車騎士被捲進大貨車底下，消防人員準備救人，惜仍不治。（圖由民眾提供）

    女機車騎士被捲進大貨車底下，消防人員準備救人，惜仍不治。（圖由民眾提供）

    42歲梁姓男子今天上午6時多駕駛大貨車沿台中市北屯區松竹路西向行駛，右轉松竹路一段520巷時，與騎機車直行的古女發生碰撞，古女整個被捲進大貨車底下，經現場急救後仍不幸身亡，機車後座乘客羅女則多處擦挫傷，警方獲報到場處理，發現梁男未酒駕，古女因死亡將報請檢察官相驗，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

    台中市第五分局於今天上午6時41分接獲報案，口發生一起交通事故，經查梁男（42歲）駕駛營業大貨車沿松竹路西向行駛，右轉松竹路一段520巷口時，與騎機車直行的古女（34歲）發生碰撞，古女經現場急救後仍不幸身亡，機車後座乘客羅女（37歲）則多處擦挫傷，由救護車送往慈濟醫院治療。

    警方酒測，梁男無酒精反應，另古女將報請檢察官相驗，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。警方呼籲，用路人行經路口應減速慢行並注意周邊路況，以保障自身及他人安全。

    女機車騎士被捲進大貨車底下，經現場急救仍不治。（民眾提供）

    女機車騎士被捲進大貨車底下，經現場急救仍不治。（民眾提供）

