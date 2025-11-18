為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    新竹分署發現銷售額3800萬 欠稅231萬存款貨款遭扣押立刻繳清

    2025/11/18 09:29 記者蔡彰盛／新竹報導
    欠稅231萬元，負責人存款及貨款遭新竹分署扣押。（分署提供）

    竹市一家汽機車零件負責人因欠稅231萬，經國稅局移送行政執行，行政執行署新竹分署發現他近2個月銷售額高達3800萬，顯然有相當財力，立即扣押其銀行存款與債權，負責人馬上乖乖到案自行繳清稅款，前後僅歷時10天。

    新竹市一家經營汽機車零件配備零售、製造、批發公司負責人，經國稅局核定112年度營利事業所得稅210萬餘元，因逾期未繳，國稅局遂移送行政執行，加計滯納金及利息後，總欠金額231萬餘元。

    新竹分署收案後，迅速調查負責人財產，發現負責人在去年度光是利息所得就高達600萬餘元，且移送執行前最近2個月銷售額約3800萬餘元，顯然具有相當資力。

    新竹分署立即核發執行命令，扣押負責人於金融機構存款，以及對於交易對象貨款債權，順利足額扣押231萬餘元存款。扣押後不到1週，負責人主動聯繫新竹分署，並自行繳清稅款，新竹分署也立即撤銷扣押，全案自收案至結案，僅10日時間。

    新竹分署呼籲，營利事業應按期繳納營利事業所得稅，如逾期未繳，會加徵最高10%滯納金，如仍不繳納，國稅局就會移送行政執行署所屬各分署行政執行，營利事業存款、工程款或貨款債權、動產、不動產都可能遭受扣押或查封。

