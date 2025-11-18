台南南區公所旁汽修廠暗夜竄火煙 警消急援幸無人在內

消防人員佈水線並破壞汽修廠鐵門進入屋內搶救。（民眾提供）

今天凌晨近3點許，台南市南區靠近區公所大樓的南和路1家汽車修護廠驚傳失火，有附近民眾發現1樓式的鐵皮廠房冒出濃煙急報案，消防局119獲報後先派出兩梯次救災人車前往，先抵達的消防人員見有濃煙與火舌竄出，請求支援及佈水線進入滅火，幸火勢在近20分鐘就被撲滅，無人員傷亡。

率先趕抵的消防人員見廠房及後方有濃煙與火舌冒出，因為廠房鐵門深鎖，擔心有人員受困廠內，即請消防局增派救災人車前往；在場消防人員即破壞正面鐵捲門進入屋內、並從廠房後方火舌竄出處射水滅火。

請繼續往下閱讀...

廠房內火勢約在凌晨3點16分就被撲滅，經巡查廠房無人員在內，燃燒雜物約1平方公尺，未造成人員傷亡，打火兄弟們才鬆了一口氣，並讓後續支援與周遭救災人車撤離。雖然廠內損失不大，消防人員仍聯絡汽修廠人員到場加強宣導防災觀念與作為，同時請廠方增設火災警報器，可在火災發生第一時間獲得預警及通報，降低災損。

消防人員佈水線從汽修廠後方冒出火舌處灌救。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法