為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南南區公所旁汽修廠暗夜竄火煙 警消急援幸無人在內

    2025/11/18 09:15 記者王俊忠／台南報導
    消防人員佈水線並破壞汽修廠鐵門進入屋內搶救。（民眾提供）

    消防人員佈水線並破壞汽修廠鐵門進入屋內搶救。（民眾提供）

    今天凌晨近3點許，台南市南區靠近區公所大樓的南和路1家汽車修護廠驚傳失火，有附近民眾發現1樓式的鐵皮廠房冒出濃煙急報案，消防局119獲報後先派出兩梯次救災人車前往，先抵達的消防人員見有濃煙與火舌竄出，請求支援及佈水線進入滅火，幸火勢在近20分鐘就被撲滅，無人員傷亡。

    率先趕抵的消防人員見廠房及後方有濃煙與火舌冒出，因為廠房鐵門深鎖，擔心有人員受困廠內，即請消防局增派救災人車前往；在場消防人員即破壞正面鐵捲門進入屋內、並從廠房後方火舌竄出處射水滅火。

    廠房內火勢約在凌晨3點16分就被撲滅，經巡查廠房無人員在內，燃燒雜物約1平方公尺，未造成人員傷亡，打火兄弟們才鬆了一口氣，並讓後續支援與周遭救災人車撤離。雖然廠內損失不大，消防人員仍聯絡汽修廠人員到場加強宣導防災觀念與作為，同時請廠方增設火災警報器，可在火災發生第一時間獲得預警及通報，降低災損。

    消防人員佈水線從汽修廠後方冒出火舌處灌救。（民眾提供）

    消防人員佈水線從汽修廠後方冒出火舌處灌救。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播