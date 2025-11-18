閒置蘭花溫室囚禁「豬仔」 雲檢警荷槍實彈攻堅搶救

雲林檢警破獲詐騙集團起出大量毒品及囚禁豬仔使用的工具。（雲林縣警察局提供）

雲林檢警偵破以49歲郭姓男子為首的詐騙集團，警方荷槍實彈攻堅在北港一處閒置種植蘭花溫室搶救3名遭囚禁的「豬仔」，並陸續在嘉義、桃園及彰化等地查獲郭嫌及葉姓主等人12人到案。檢方調查，該集團以控制行動方式監禁人頭帳戶提供者，全案今（18）日偵查終結，分別以詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴郭嫌等7人。

北港分局接獲線報，指有詐團疑似將涉嫌侵占詐騙款項的成員，從桃園押到北港一處閒置蘭園溫室拘禁，報請雲林地檢署由檢察官蔡少勳、曹瑞宏指揮偵辦，經過多日蒐證跟監，荷槍實彈攻堅，救出3名被囚禁的豬仔，並陸續查獲郭姓主嫌等人，且查扣海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯（喪屍菸彈）等毒品，還有囚禁豬仔用的鎮暴槍、子彈、束帶、辣椒水等工具。

專案小組調查，涉嫌「黑吃黑」的劉男與林男被用束帶綑綁，拘禁期間多次被徒手或持棍棒毆打，直到見林男傷勢嚴重才將2人釋放。

檢方指出，該集團以5至15萬元的高薪利誘莊、廖、洪等3人，由莊擔任公司人頭負責人，以該公司名義申辦多家金融帳戶，廖、洪2人提供個人資料讓詐團使用，得手之後將3人囚禁在蘭園溫室，詐團其他成員即以「假投資」方式詐騙，所得以多個帳戶層層轉匯，總計2400萬元都兌換成美金匯至智利的銀行，企圖掩飾及遮斷犯罪金流。總計約2400萬元。

雲林縣警察局長黃富村指出，雲林檢警合力打詐，共查獲28團176人，查扣現金1600萬元，不動產1200萬元，車輛20部，總價超過3000萬元，呼籲民眾切勿輕信不明投資管道或陌生人指示匯款、購買虛擬貨幣或面交財物。

雲林警方在荷槍實彈在閒置蘭花溫室搶救3名被囚禁的豬仔。（雲林縣警察局提供）

