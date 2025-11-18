竹縣新豐公所社會課遭冒名Line組群 粗估百餘人上當加入

冒名新豐鄉公所社會課招生的假臉書帳號，已經被公所檢舉下架。（圖擷取自網路）

新竹縣新豐鄉公所社會課最近先被盜用公所LOGO設立假的臉書帳號，以「多元課程、社區共學」為名招生，近日再被冒名於Line成立社群，同樣打著推出多元且免費課程的好康，號召鄉親報名，疑似都要拐騙民眾的個資。結果前者及時被發現經檢舉而阻絕，後者卻有100多人被拐入「坑」，其中還一半以上真的奉上了個資，急得公所報警自清。

公所馮姓秘書說，上個月先是公所委外的小編業者先發現，有人假冒社會課名義成立臉書粉絲頁對外招生，還好粉絲才剛有5人就被識破，及時止血。

但是Line的冒名假群「LGS樂活共益會」就讓他們很頭痛，上週三（12日）早上11點多，收到各社區發展協會等團體的成員們陸續通報，才知道出現了前述假社群，但已成功吸收100多名鄉親長輩加入，其中一半以上還受免費課程的吸引，依指示提供了個資給對方。

馮秘書說，公所秉持社區自治原則，不會主動開授坊間各種共學課程，僅提供部分計畫補助，因此各社區課程學員們仍需負擔一些費用，研判就是免費上課的好康吸引了鄉親目光，大家過於好學，才會誤上賊船。聽說其他鄉公所也有類似困擾。

他強調，公所舉辦活動號召鄉親報名參加，只會索取姓名、聯絡電話以及通訊地址，不會要求報名者同時提供身分證字號和出生年月日。他們向警方報案外，也透過民代、村鄰長、社區幹部們廣發訊息，避免還有鄉親上當。

