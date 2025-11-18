小心有詐！花蓮文化局臉書遭仿冒 花警親授「防騙密技」

花蓮縣文化局官方臉書粉專業遭仿冒，文化局呼籲小心假網站。（翻攝文化局臉書）

花蓮縣文化局的官方臉書粉絲專頁近日遭不法人士仿冒，不僅盜用文化局的官方頭像與封面圖片，並以虛假的年度活動資訊，誘使民眾加入指定的LINE帳號，文化局接獲通報後，已立即向警方報案；花蓮縣警察局指出，持續推動「打詐花蓮隊」系列防詐宣導，提醒民眾只要涉及金錢交易或帳戶操作，務必保持懷疑、冷靜思考，才能保護自身安全。

文化局今指出，為防堵詐騙並方便民眾辨識，花蓮縣文化局已迅速更換官方粉專的封面圖案。同時，也已向臉書平台提出檢舉，目前該假冒粉絲專頁現已遭下架移除。文化局強調，官方絕不會透過私人LINE帳號要求民眾提供個資或進行匯款，請民眾務必認明經過驗證的官方粉絲專頁。

文化局呼籲所有鄉親，面對可疑訊息請謹記「勿信、勿點、勿下載、勿加LINE」的「四勿」原則，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊來路不明的連結或加入陌生LINE帳號。若有任何疑問，應先主動查證，可於上班時間電洽文化局藝文推廣科（03-8227121轉藝文推廣科），以免個人權益受損。

花蓮縣警察局也前往校園舉行「反詐騙暨犯罪預防宣導講座」，縣警局今指出，詐騙集團不斷翻新手法，近期新興的「AI仿聲詐騙」，詐騙集團利用人工智慧技術模仿親友聲音或影像，要求匯款或借錢，手法逼真、難以辨識。警方提醒，同學若接到可疑訊息或異常金錢要求，應先透過電話、視訊或面對面方式查證真偽，切勿匆忙匯款。

警方也呼籲學子在求職季特別注意假應徵陷阱，詐騙集團常以「高薪兼職」、「幫忙轉帳」等名義引誘青年成為人頭帳戶或詐騙車手，一旦涉入恐觸法令，影響未來前途；民眾可透過「警政服務APP」與「165全民防詐網」掌握最新詐騙資訊，共同打造「識詐、防詐、拒詐」的安全花蓮。

警方指出，「假投資」、「網拍詐騙」、「解除分期付款」、「交友詐騙」、「AI變聲詐騙」、「假求職陷阱」等常見詐騙手法，牢記「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟──聽到可疑話術先停下思考、立即掛斷陌生電話、並撥打165反詐騙專線或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

花蓮縣警察局也前往校園舉行「反詐騙暨犯罪預防宣導講座」。（圖由花蓮縣警察局提供）

