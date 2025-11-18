預拌車「掉一坨」！苗栗銅鑼騎士摔車吃土 闖禍司機可罰1.8萬

機車騎士輾壓到混凝土，打滑摔車。（記者彭健禮翻攝）

一輛預拌混凝土車昨（17）日傍晚行駛苗栗縣銅鑼鄉中興工區路段，於馬路上滲漏出一大坨混凝土，害得後方一名機車騎士輾壓摔車「吃土」受傷，警方獲報到場處理，經調閱監視器影像，追查出違規混凝土車司機，開單告發，最高可罰1萬8000元。

苗栗警分局今天表示，這起車禍發生於昨天下午5點許，一輛預拌混凝土車於銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時，混凝土從車槽滲漏，綠燈後，混凝土車起步左轉往銅鑼鄉市區方向離去。

後方機車騎士張姓男子，行經輾壓到遺留於車道上約1公尺見方的混凝土，打滑摔車，當時銅鑼鄉民代表徐裕逢經過見狀，下車關心並協助通報119及警方，張男受擦挫傷，送醫救治無大礙。

警方獲報到場，協助交通疏導，並調閱路口監視器追查，通知違規混凝土車司機到案，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款開單告發，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

苗栗警察分局呼籲，行車裝載物品時，應確認有無脫落、滲漏，以維護自身及其他用路人行車安全。

警方調閱路口監視器追查出違規混凝土車司機開單告發。（記者彭健禮翻攝）

