誇張！1人扮3角假裝算命師騙財騙色 一審無罪、二審6罪全要關

台中男子阿明（化名）1人分飾3角，假裝成算命師騙取女子「小芬」（化名）、「小芯」（化名）信任，對兩人騙財騙色，二審逆轉依強制性交罪，每罪都判3年4月。（記者陳建志攝）

台中男子阿明（化名）1人分飾3角，假裝成算命師騙取相信算命的女子「小芬」（化名）、「小芯」（化名）信任，謊稱若沒和正緣發生性行為，將會失去正緣、招來惡運，2022年分別和兩人各發生3次性行為，還詐財144萬和40萬，一審判決強制性交部分無罪，詐欺則判1年4月，上訴台中高分院後判決逆轉，認為阿明以詐術和兩女各發生3次性行為，撤銷原判決，依強制性交罪6罪，每次判刑3年4月，詐欺部分則駁回，可上訴。

判決指出，台中男子阿明（化名）2022年7月間透過交友軟體「tinder」認識小芬（化名）並以暱稱「J」男子和她聯繫，謊稱小芬的生日和他的女性友人「若」一樣，兩人很有緣一定要和「若」認識，自己再假扮成「若」和小芬聯繫，並稱認識高雄一名女性算命師「小宥」，算命超準，因此讓「若」順利交到男友，自己再假充成「小宥」和小芬聯繫。

小芬不疑有他，請「小宥」幫忙算感情，阿明就以「小宥」身分向小芬騙稱「最近會有貴人」、「貴人是介紹妳來的那個人」、「對方是老闆」、「你要讓他很想跟你發生關係」，且強調如果錯過此正緣的男子，以後找的對象都會不好，又以「若」身分與小芬連繫，佯騙介紹暱稱「Caimingru」的男子給她認識，阿明再假扮成「Caimingru」和小芬交往，小芬擔心若沒有和算命師所稱的正緣「Caimingru」發生性行為，將會有日後遇到不好對象的惡運，阿明先後在2022年7月、8月、9月在摩鐵、飯店等地對小芬強制性交得逞。

阿明並以相同手法，誆騙另一女子「小芯」（化名），讓她擔心不與阿明發生性行為，將導致失去正緣、招來惡運，先後在2022年7月27日、31日、9月17日，在摩鐵被阿明強制性交3次得逞。

一審阿明對小芬、小芯強制性交各3次都判處無罪，檢察官不服上訴二審。

台中高分院審理時，阿明矢口否認有何違反對小芬、小芯強制性交的犯行，辯稱就算1人分飾多角，但最後是以真實身分和樣貌和兩人交往，強調和兩人發生性行為，過程中兩人都沒有以言詞或動作表示拒絕，而是彼此認定為情侶關係而自願發生。

台中高分院法官認為，阿明是以一人分飾多角的精心安排圈套、陷阱，讓兩女因詐術陷於錯誤而與他發生性交行為，兩女也都證稱，若知道他是用這樣的手段，不會願意跟他發生性行為，判決6次強制性交，每罪判3年4月，由檢察官聲請法院以裁定應執行刑。#

