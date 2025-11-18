電線發燙看得到 竹縣消防局提供熱像儀居家防火服務

新竹縣政府消防局對於有需要的家戶，提供消防員帶著紅外線熱像儀到宅，快速掃描檢測配電盤、延長線、插座接點等，找出潛在過熱與異常高溫的風險點。（記者黃美珠攝）

居家防火除了靠住宅用火災警報器，新竹縣政府消防局還另外提供紅外線熱像儀，由消防員到宅快速掃描檢測配電盤、延長線、插座接點等區域，找出潛在過熱與異常高溫風險點的防火服務，打造全新的居家防火新思維。

縣府消防局統計發現，縣內住宅火警中，有高達5成起因於電氣因素。以2024年度為例，全縣149件建物住宅火災事件，雖絕大部分最後都是虛驚一場沒有成災，但災後調查卻發現電氣起火的因素竟高達81件，占比約54%。顯示「看不見的火」往往比明火更危險！而電線老化、插座過載、接頭鬆動等問題，都可能在不知不覺間引發。

為降低電氣火災風險，縣府消防局導入紅外線熱像儀（Infrared Thermal Imager）在各鄉鎮推動居家用電安全宣導服務。透過非接觸式的熱影像檢測技術，消防人員能在系統不停電狀態下，快速掃描配電盤、延長線、插座接點等區域，找出潛在過熱與異常高溫的風險點，協助民眾在火災發生前即時排除隱患。

宣導現場，民眾能清楚看到正常與異常線路的溫度差異影像，許多長者和家戶看到當下會忍不住驚呼「電線真的會發燙！」這樣的視覺化體驗，有助提升民眾對用電安全的認知與警覺。

消防局表示，電氣火災看似「無聲無息」，但卻是最常見、最危險的居家火災之一。縣府消防局呼籲，讓熱像儀替你看見隱形的高溫危機，讓住警器替你守護家人安全。

透過熱像儀快速掃描，可見插電保溫中的飲水機，白色區域溫度最低如右下所示僅攝氏36度，黃色區域表示溫度已經升高，紅色則是溫度最高，以此掌握電器使用是否有過熱或異常高溫的風險點。（記者黃美珠攝）

新竹縣府消防局居家防火的新思維和做法，除鼓勵安裝住警器，也提供到宅用熱像儀做防火的檢測。（記者黃美珠攝）

