    首頁 > 社會

    女嘿咻、續攤、服禁藥死亡 男又逆轉判罪如洗三溫暖

    2025/11/18 06:42 記者鮑建信／高雄報導
    史男帶卡拉OK店小姐回家續攤，卻讓她獨自昏睡，終因酒精中毒死亡，被高雄高分院更審改判有罪。（記者鮑建信攝）

    史男帶卡拉OK店小姐回家續攤，卻讓她獨自昏睡，終因酒精中毒死亡，被高雄高分院更審改判有罪。（記者鮑建信攝）

    高市史姓男子帶卡拉OK店王姓小姐回家續攤、嘿咻，並明知其服用禁藥，卻讓她獨自昏睡超過12小時，終因酒精中毒死在房間，高等法院高雄分院大逆轉改判史無罪，經最高法院撤銷發回，更審又逆轉依過失致死罪，判處徒刑1年4月，有如洗三溫暖。

    據了解，2021年4月6日凌晨零時，被告史男前往復興一路佳多利卡拉OK店消費，並與被害人王女共飲威士忌700ML近1瓶後，2人共搭計程車返回新興區八德一路王男住處續攤。他並知道王女曾服用含有第3級毒品愷他命、第4級毒品佐沛眠等成分違禁藥物，卻在發生性關係後，一同去睡覺。隔天凌晨2點多，王女起身如廁，在浴室跌倒，頭部等處受傷，被史男攙扶回床休息。

    後來，史男明知王女服用禁藥，又飲酒過量，卻讓她獨在房內昏睡超過12小時，終因多重藥物和酒精中毒休克死亡。

    高雄地院認為史男未盡照顧、注意義務，依過失致死罪，判處有期徒刑2年，他不服上訴，高雄高分院上訴審大逆轉改判無罪，換檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回，更1審又逆轉，判處有罪，但從輕判處徒刑1年4月，仍可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

