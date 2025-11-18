為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖地院法官宿舍佔用鄰地近50年 高院判「自家人」敗訴定讞

    2025/11/18 06:32 記者鮑建信／高雄報導
    澎湖地院法官宿舍，佔用鄰地近50年，被高雄高分院判決給付租金定案。（記者鮑建信攝）

    澎湖地院法官宿舍，佔用鄰地近50年，被高雄高分院判決給付租金定案。（記者鮑建信攝）

    澎湖地院興建近50年後，卻被發現法官宿舍占用鄰地7.2坪土地，莊姓女地主請求不當得利330萬元，高等法院高雄分院審理後，仍然判決澎湖地院敗訴定讞，要給付3萬多元租金。

    原告莊婦指出，2008年6月19日，她取得坐落澎湖縣馬公市馬公段64地號土地後，並在2024年1月16日，收到內政部國土測繪中心文件，發現有面積22.84平方公尺土地，被澎湖地院拿去蓋法官宿舍，要求澎院自2008年6月19日起，按土地市價即每年每坪32700元計算，給付330萬元租金。

    被告澎湖地院則說，1975、1976年間，依法向縣政府聲請興建法院和法官宿舍時，善意信賴當時勘測結果，不是無權佔用有該筆土地，並認為莊婦請求不當得利金額，違反土地法規定全額上限。

    澎院承審法官調查，法官宿舍的確佔用22.84平方公尺土地，但據被告提出早年建物複丈（勘測）結果圖、建造執照、使用執照、平面設計圖等文件，認定沒有故意或過失佔用土地外，莊婦的請求權，依法只能溯及5年，並審酌土地法「租金以不超過年息10%為限」，判決應給付4萬3000元比較合理。

    澎湖地院不服判決，提起上訴，高雄高分院調查莊婦要求租金稍高，認為應給付3萬600元比較合理，全案落幕。

    熱門推播