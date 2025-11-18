為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男子載女友屍體被捕將驗死因 警先辦毒品罪

    2025/11/18 00:03 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市鳳山區今發生命案，鳳山警分局擴大偵辦中。（資料照）

    高雄市鳳山區今發生命案，鳳山警分局擴大偵辦中。（資料照）

    高雄市一名男子今開車載運女友屍體，還致電女友兒子「你媽死了！」，女友兒子嚇壞報警協尋，警方循線找到人車，尋獲女屍、起獲注射針筒等物，由於女屍身上無明顯外傷，警方先將男子依毒品罪嫌偵辦，檢警18日將相驗釐清死因後，再決定是否朝向他殺偵辦。

    一名男子今天下午突然致電女友兒子稱「你媽死了！」，女友兒子嚇壞趕緊報警處理，鳳山警方啟動緊急協尋，調閱沿線監視器畫面以車追人，於台88線橋下附近鳳山區和成路停車格找到人車。

    警方在男子車上尋獲女子屍體，確認女子已經明顯死亡，身上無明顯外傷，車內也無打鬥痕跡，但車上起獲注射針筒等物，將男子帶回警局偵辦，不過男子到案身體不適，警方迄今尚無法訊問筆錄。

    據了解，2人均有毒品前科，女子究竟如何死亡？警方不排除吸毒過量死亡或他殺可能，正擴大調閱監視器畫面，清查2人曾出沒地點，將進一步抽絲剝繭，尋找可能案發第一現場，以鞏固命案具體事證。

    警方先依毒品罪嫌偵辦，檢警18日將相驗以釐清女子死因，全案擴大偵辦中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播