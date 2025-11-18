男子載女友屍體被捕將驗死因 警先辦毒品罪

高雄市鳳山區今發生命案，鳳山警分局擴大偵辦中。（資料照）

高雄市一名男子今開車載運女友屍體，還致電女友兒子「你媽死了！」，女友兒子嚇壞報警協尋，警方循線找到人車，尋獲女屍、起獲注射針筒等物，由於女屍身上無明顯外傷，警方先將男子依毒品罪嫌偵辦，檢警18日將相驗釐清死因後，再決定是否朝向他殺偵辦。

一名男子今天下午突然致電女友兒子稱「你媽死了！」，女友兒子嚇壞趕緊報警處理，鳳山警方啟動緊急協尋，調閱沿線監視器畫面以車追人，於台88線橋下附近鳳山區和成路停車格找到人車。

警方在男子車上尋獲女子屍體，確認女子已經明顯死亡，身上無明顯外傷，車內也無打鬥痕跡，但車上起獲注射針筒等物，將男子帶回警局偵辦，不過男子到案身體不適，警方迄今尚無法訊問筆錄。

據了解，2人均有毒品前科，女子究竟如何死亡？警方不排除吸毒過量死亡或他殺可能，正擴大調閱監視器畫面，清查2人曾出沒地點，將進一步抽絲剝繭，尋找可能案發第一現場，以鞏固命案具體事證。

警方先依毒品罪嫌偵辦，檢警18日將相驗以釐清女子死因，全案擴大偵辦中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

