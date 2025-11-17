為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    日本也有太子集團據點！日媒踢爆3家關係企業 陳志買東京豪宅藏身

    2025/11/17 23:56 即時新聞／綜合報導
    太子集團主席陳志。（擷取自太子控股集團官網）

    太子集團主席陳志。（擷取自太子控股集團官網）

    柬埔寨「太子集團」涉犯跨國洗錢及詐欺等案，且疑與中共關係匪淺，在全球各地都設有據點，美、英兩國接連祭出制裁，我國日前也掃蕩太子集團在台勢力，多國情報單位提高警戒。該集團華裔主席陳志週一（17日）又爆出在東京購置豪宅藏身，且在日本設立至少3家關係企業。

    根據日媒《共同社》引述相關人事證言和資料報導，太子控股集團在日本也有開展經濟活動，自2022年起，在日本設立了至少3家關係企業，包括2023年於東京都澀谷區設立的顧問諮詢公司「日本太子」（Prince Japan）、2024年於東京都千代田區設立的房地產公司「日本鼎沙投資開發」（Canopy Sands Development Japan）。

    《共同社》指出，「日本太子」2023年6月申請加入日本某社團法人時，在電子郵件中披露自身是太子集團的子公司。2024年11月，柬埔寨駐日大使館在官方臉書發文介紹「日本鼎沙投資開發」，也有說明該公司隸屬於太子集團。還有另一家在2022年設立的關係企業甚至是陳志親自擔任代表，不過《共同社》並未披露該公司名字。

    據悉，上述這些公司在日本時常舉辦推薦或介紹柬埔寨高端房地產投資項目的研討會，這些房地產可能是利用犯罪所得進行開發，出售是為了洗錢。

    此外，報導還踢爆陳志在東京都港區北青山高級住宅區購置房產藏身，他在2022年成立的那一家公司企業登記資料佐證此一消息。經了解，陳志還透過該公司取得在日本的長期居留資格。

