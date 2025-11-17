11/17 今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄

11月17日開獎的第114000278期今彩539頭獎開2注；第114000092期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月17日開獎的第114000278期今彩539頭獎開1注，由高雄市左營區果峰街39號的「神奇富翁彩券行」開出；第114000092期威力彩頭獎則摃龜。

第114000092期威力彩中獎號碼為「第一區：17、18、19、28、34、36，第二區：06」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共22注中獎，每注可得2萬元；伍獎共182注中獎，每注可得4000元；陸獎共1111注中獎，每注可得800元；柒獎共2251注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2889注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6465注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9653注中獎，每注可得100元。

第114000278期今彩539中獎號碼為「04、07、16、26、29」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共249注中獎，每注可得2萬元；參獎共7645注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4773注中獎，每注可得50元。

第114000278期39樂合彩中獎號碼為「04、07、16、26、29」，四合摃龜；三合共226注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4137注中獎，每注可得1125元。

第114000278期3星彩中獎號碼為「293」，壹獎共82注中獎，每注可得5000元。

第114000278期4星彩中獎號碼為「8988」，壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

